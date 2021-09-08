فتح: الأسرى خط أحمر ولن نسمح بالمساس بهم

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن "الأسرى خط أحمر، ولن تسمح بالمساس بهم من جميع النواحي"، مشيرةً إلى أن أبناء فلسطين سيقفون ضد أي ممارسات قد تحاول دولة الاحتلال تنفيذها بحقهم.



وعبّرت الحركة، على لسان عضو مجلسها الثوري ومتحدثها الرسمي، أسامة القواسمي، عن فخرها واعتزازها بالأسرى البواسل، مؤكدًا أن لهم كامل الحق في انتزاع حريتهم، وأن مكانهم الطبيعي بين أهلهم وشعبهم فوق الأرض وتحت الشمس، وليس في زنازين الاحتلال.



وقال القواسمي، إن الأسرى الأبطال هم أسرى حرب، وإن كل الأحكام الصادرة بحقهم من قبل سلطات الاحتلال، أحكام باطلة ومخالفة لاتفاقيات جنيف، وإنهم مناضلون من أجل الحرية والعدالة الإنسانية.



من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحركة، حسين حمايل، إن ما تقوم به إسرائيل من التخبط على المستويين الأمني والسياسي بعد نجاح الأسرى الفلسطينيين من التحرر من سجونها رغم كل وسائل القهر والظلم التي تمارس ضدهم؛ ما هو إلا ردات فعل بائسة لكسر إرادة الأسرى.

ودعا حسين حميل، المجتمع الدولي، للتدخل فورًا؛ لوضع حد لانتهاكات حقوق الأسرى التي كفلتها المعاهدات الدولية.