الاتحاد الليبي: الوقت لم يكن مناسباً لتغيير جهاز البدري.. وندعم فريقنا قبل لقاء مصر

تحدث خميس آدم نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عن تغيير مدرب منتخب مصر، مؤكدا أن الوقت لم يكن مناسبا لتغيير الجهاز الفني في الوقت الحالي ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

وقال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "الوقت ضيق جدًا، المدرب الجديد يحتاج لفترة أطول من هذه حتي يبدأ عمله".



وأنهى نائب رئيس الاتحاد الليبي :"سنوفر كل الدعم لفريقنا قبل مواجهة مصر، ونتمنى استمرار المنافسة بين مصر وليبيا فقط حتى النهاية".

ووجّه اتحاد الكرة المصري، الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري، على الفترة الماضية.

كما قرر الاتحاد المصري، استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال 48 ساعة.

وكان منتخب مصر قدم خلال المباراتين السابقتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، أداء غير مُرضٍ للجميع مما جعل الإعلام والخبراء والجماهير يشنون هجومًاَ قويًاَ على البدري.

وحصد المنتخب المصري، 4 نقاط من الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

ويواجه منتخب مصر، نظيره الليبي خلال الشهر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.