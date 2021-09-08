بيان ناري.. رابطة النقاد الرياضيين ترد على هجوم مدحت شلبي

نشر الكاتب الصحفي حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، بيانا، عبر صفحته على “فيس بوك”، عبَّر فيه عن استيائه من تصريحات مدحت شلبي الأخيرة، عن النقاد، خلال برنامجه.

وجاء نص البيان كالآتي:

“يعرب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، عن أسفه الشديد من تلك الحالة المؤسفة، التي وصل إليها مقدم البرامج مدحت شلبي، والتي نرجو معها من السادة المسؤولين المحترمين بإعلام المصريين، وقنوات أون تايم سبورتس، مراجعة ظهوره على قنواتكم الموقرة؛ خاصة بعد عدم انضباط كلامه، وهجومه غير اللائق على النقاد والإعلاميين والعاملين بالمواقع الرياضية، دون أي سبب أو مبرر واضح؛ وهو أمر يثير الاندهاش والحيرة معا”.



وأضاف: “لم يعتبر مقدم البرامج مدحت شلبي، بقراركم السابق، بإيقافه؛ لخروجه عن النص دون مبرر فى حق جمهور الأهلي، وللأسف.. يبدو أنه يفقد تركيزه على الهواء (ربما لعامل السن)؛ مما يتطلب من سيادتكم مراجعة الأمر، وهو ما نأمله كذلك من السيد نقيب الإعلاميين”.



واستطرد: "لقد تعامل المكتب التنفيذي للرابطة، مع الأمر بشكل عقلاني؛ لذلك توجهنا برسالتنا للسادة المسئولين عن ظهوره، كبداية، مع التأكيد على التمسك الكامل بالحفاظ على جميع الحقوق الأدبية للسادة النقاد الرياضيين، إذا لم نجد القرار المناسب من قبل السادة المسئولين".