التحقيق مع أستاذ جامعي تلاعب بدرجات طالبة رفضت الزواج منه بالكويت

أحالت النيابة العامة في الكويت، أستاذا جامعيا في إحدى الكليات الفنية إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير محررات رسمية، بعد تلاعبه في درجات إحدى الطالبات.

وبحسب صحيفة "الجريدة الكويتية" فإن طالبة جامعية قدمت شكوى ضد أكاديمي أفادت خلالها بأنه تقدم لخطبتها إلا أن أسرتها رفضته، فقام بالتلاعب في درجاتها بجميع المواد الدراسية، كما منحها "صفرا" في أعمال السنة بمادته رغم التزامها بحضور محاضراته.

وأنكر الأستاذ الجامعي التهمة المنسوبة إليه خلال التحقيقات، فيما قررت النيابة في الكويت إخلاء سبيله بكفالة مالية كبيرة، وإحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة التزوير في محررات رسمية.

ويحدد القانون في الكويت جريمة التزوير على أنها تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون على نحو يحتمل معه حدوث ضرر.

ويعاقب كل من ارتكب تزويرا بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين.