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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس "القومية للأنفاق": ربط البحر المتوسط بالأحمر بـ طريق طوله 660 كيلومتر

رئيس الهيئة القومية
رئيس الهيئة القومية للأنفاق- عصام والي

أكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عصام والي، أن القطار فائق السرعة يعد أحد مشروعات الشبكة الجديدة للجر الكهربائي في مصر، موضحًا أنه سيتم ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر بطريق 660 كيلومترًا. 


وقال والي - في تصريحات خاصة لبرنامج" الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "إم بي سي مصر" - إن هذا القطار، سيمر من خلال 22 محطة وسرعته تصل إلى 250 كيلو متر في الساعة، مبينًا أنه سيكون هناك محطتين في أكتوبر وأنه من الممكن السفر للإسكندرية في أقل من ساعة.


ولفت إلى أن الشركات المصرية هي من تنفذ هذا المشروع على أرض الواقع بالتعاون مع شركة "سيمنز"، موضحًا أن فترة تنفيذ المشروع 24 شهرًا ومن المقرر الانتهاء منه في شهر يناير من العام 2024 وذلك بتكلفة نحو 4.5 مليار دولار. 


وأضاف أن القطار سيصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والإسكندرية وسيتفرع غربا لمدينة العلمين ومرسى مطروح، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه سيكون هام لنقل البضائع وأيضا سيكون محورا للتنمية أكثر منه وسيلة نقل كهربائي.


وحول تمويل مشروع القطار السريع، أشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق عصام والي إلى أن فترة سداد القرض لهذا المشروع ستكون على 40 عامًا وبنسبة فوائد منخفضة للغاية.

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