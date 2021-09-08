الروسي دانييل ميدفيديف يتأهل لنصف نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

تأهل دانييل ميدفيديف ، المصنف الثاني عالميا ، لنصف نهائي أمريكا المفتوحة للتنس ، رابع بطولات جراند سلام الكبرى والأخيرة، عقب الفوز على الهولندي فوتش فان دي زندشلب بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بواقع 6-3 و6-0 و4-6 و7-5 بالدور الربع نهائي.



وينتظر اللاعب الروسي في الدور المقبل الفائز من مباراة الكندي فيليكس اوجير اليازيمى، المصنف رقم 15 عالميا، والإسباني كارلوس الكاراز.

وفي منافسات السيدات ، ودعت الأوكرانية ايلينا سفيتولينا ، المصنفة الخامسة عالميا ، البطولة من الدور ربع نهائي ، عقب خسارتها على يد اللاعبة الصاعدة الكندية ليلى فرنانديز، المصنفة رقم 73 عالميا وصاحبة 19 عاما، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 3-6 و6-3 و6-7 لتواصل الكندية، التي تصعد لأول مرة لنصف النهائي، تحقيق مفاجآتها بالبطولة ، حيث أطاحت باليابانية نعومي أوساكا ، المصنفة الثالثة عالميا، الحاصلة على 4 ألقاب في البطولات الكبرى، من الدور الثالث والألمانية أنجليك كيربر، المصنفة رقم 17 عالميا، الفائزة بثلاثة ألقاب كبرى من الدور الرابع، خلال مشوارها بالبطولة.

وتنتظر اللاعبة الكندية في الدور المقبل ، الفائزة من مباراة البيلاروسية ارينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالميا، والتشيكية باربورا كريتشيكوفا، المصنفة التاسعة عالميا.