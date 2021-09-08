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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار عقار.. انفجار غاز مروع بـ مبنى سكني في روسيا

من انهيار العقار
من انهيار العقار كما نشرته وسائل اعلام روسية

وقع انفجار غاز في مبنى سكني بضواحي العاصمة الروسية موسكو ، وهو ما أدى إلى حالة من القلق والرعب في المنطقة السكنية ، بحسب وسائل الإعلام الروسية.

وهرعت قوات الأمن  والإطفاء إلى المكان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن سمع صوت الانفجار لمسافة بعيدة وأبلغ الكثير من السكان السلطات بما سمعوه.

وتسبب الانفجار  في انهيار ثلاث شقق، فيما تمكنت خدمات الطوارئ من إنقاذ 3 أشخاص، بينهم طفلان.

ويعمل عشرات رجال الإنقاذ في مكان الحادث، فيما فتح مكتب المدعي العام تحقيقا لمعرفة أسباب الانفجار.
.
هذا لم تتحدث المعلومات الأولية عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الانفجار وانهيار عدد من الشقق.
 

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