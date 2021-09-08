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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الحكماء يدعو إلى إيجاد حلول عادلة لقضايا الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوق المرأة الأفغانية

الاخضر الإبراهيمي
الاخضر الإبراهيمي

دعا مجلس الحكماء إلى إيجاد حلول عادلة لقضايا الشعب الفلسطيني، والحفاظ على مكتسبات وحقوق المرأة الأفغانية، وقال الأخضر الإبراهيمي، عضو مجلس الحكماء ووزير خارجية الجزائر الأسبق في إحاطته أمام مجلس الأمن ، إن إسرائيل، كقوة احتلال، "مسؤولة بشكل علني عن وضع نظام الفصل العنصري، وقد أدى القمع القاسي والمفرط الذي تمارسه ضد الفلسطينيين، وتجريدهم من ممتلكاتهم، بصورة ممنهجة، إلى إحراج بعض أنصار إسرائيل، حتى أولئك الذين يدعمونها، بشكل غير مشروط، في جميع أنحاء العالم.


وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت رئيسة مجلس الحكماء "ماري روبنسون"، أمام مجلس الأمن، أن "حقوق المرأة ليست حقوقا غربية، بل هي من حقوق الإنسان الأساسية"، مشددة على أنه "لا يمكننا السماح بحرمان النساء والفتيات في أفغانستان من هذه الحقوق، بما في ذلك الحق في مغادرة البلاد ".


وأشارت رئيسة مجلس الحكماء، وهي منظمة غير حكومية، تتألف من شخصيات عالمية بارزة مستقلة، أسسها نيلسون مانديلا في عام 2007، إلى أن النساء الأفغانيات قد استعدن هذه الحقوق خلال الأعوام العشرين الماضية "وفقا لقيمهن الثقافية" وقد تم تأمين المكاسب، "التي تحققت بشق الأنفس"، في المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، من خلال التغييرات الدستورية والتشريعية والسياسية.
وقد عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة حول صون السلام والأمن الدوليين، وأتاحت الجلسة فرصة لأعضاء المجلس للتواصل مع مجلس الحكماء، بهدف مناقشة كيفية تعزيز الحلول متعددة الأطراف لتحديات السلام والأمن العالميين، ولتعزيز جهود المجلس في منع النزاعات وحلها والتصدي للتهديدات الناشئة للسلام والأمن.

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