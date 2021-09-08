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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيئة النقل الكندية تطبق قانون جديد لمحاربة "السيارات الشبحية"

هيئة النقل الكندية
هيئة النقل الكندية

أعلنت هيئة النقل الكندية عن البدء في تنفيذ قانون المرور الجديد التي سبق وأعلنت عنها، في خطوة تمهيدية، والهدف منها محاربة ما أسمته "السيارات الشبحية" أي السيارات التي لا تضيء مصابيحها الخلفية والأمامية ليلًا.

وفقًا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، اعتبارًا من سبتمبر 2021، كل السيارات الجديدة المباعة في كندا ستحتاج إلى مصابيح أمامية وخلفية وأضواء جانبية تعمل تلقائيًا في الظلام، وخاصية ربط إضاءة المصابيح الأمامية بلوحة العدادات.

تقول هيئة النقل الكندية، إنها قضية تتعلق بالسلامة والأمن العام لأن المركبات الشبحية تمثل قنبلة موقوتة على الطرق، وسبق أن أعلنت أنها تنتوي التغيير في نظم السلامة منذ عامين، وسيطبق القانون الجديد على السيارات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي فحسب، وأيضًا على الدراجات النارية والشاحنات الثقيلة.

ينُص قانون النقل الكندي الجديد، المعروف باسم لائحة إضاءة المركبات الكندية، على تغيير أنظمة الإضاءة وطريقة عمل المصابيح الأمامية للسيارات ولتنفيذ القانون يجب على مالكي السيارات التوجه لمنطقة منطقة Great White North، ليكون تغيير نظام المركبة تحت إشراف حكومي رسمي، ومن هذه التغييرات أن لوحة القيادة سيظل مظلمة حتى تضاء المصابيح الأمامية أولًا، والهدف من هذا الربط المزيد من السلامة سواءً للمشاة أو السائق.

الجدير بالذكر أن شركات السيارات كان لديهم الوقت الكافي لجعل سياراتهم تتلائم مع اللوائح الجديدة، لأن هيئة النقل الكندية أعلنت عن التغييرات منذ 2019، لكن لم لم يتم الإعلان عن لوائح وقوانين مشابهة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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هيئة النقل الكندية تطبق قانون جديد لمحاربة "السيارات الشبحية"

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