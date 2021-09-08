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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو الزمالك والجهاز الفني يتلقون لقاح كورونا.. اليوم

الزمالك
الزمالك

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصول جميع أفراد الفريق على لقاح فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق إن اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي والعمال سوف يحصلون على لقاح فيروس كورونا صباح اليوم الأربعاء بأحد المستشفيات الخاصة.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مجموعة من الإطالات والتدريبات التأهيلية في مجمع الصالات قبل انطلاق المران مساء أمس، الثلاثاء.

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 كما خاض الفريق تقسيمة قوية على هامش المران الجماعي للأبيض على ملعب النادي.

وشهدت التقسيمة تألقا كبيرا للرباعي: مروان حمدي وعمر السعيد وعبد الله جمعة وأيمن حفني.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن قبل استئناف مباريات بطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.

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