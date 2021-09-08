معامل تنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس تستقبل 336 من طلاب الثانوية العامة وشهادات المعادلة لتسجيل رغباتهم

استقبلت معامل التنسيق الالكترونى بجامعة عين شمس،امس عدد ٣٣٦ من طلاب الثانوية العامة وشهادات المعادلة لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد.

وذلك من خلال 13 معملا في خمس كليات هم (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة .



حيث أعلنت معامل كلية الهندسة عن استقبال عدد ٣٠ طالب وطالبة (٤ معادلة/٢٦ عامة) ، وكلية الآداب استقبلت ١٧ طالب وطالبة(١٧ معادلة / ٠ عامه ) ، وكلية الزراعة ٤٣ ( ٠ معادلة/ ٤٣ عامة) ، وكلية الحاسبات والمعلومات ٢٤٦ ( ٣٣ معادلة / ٢١٣ عامة) ، حيث أصبح العددالإجمالي ٣٣٦ طالب وطالبة .



وقد حرصت الجامعة تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس، ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق طوال المراحل المختلفة للتنسيق، على النحو اللائق بمكانة جامعة عين شمس.