لو عايز تطلع القمر .. اعرف تفاصيل اختبارات وتأهيل رواد الفضاء |فيديو

قال الدكتور علاء النهرى ، نائب رئيس المركز الاقليمى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء ، إنه يتم حاليا وضع الدراسات الخاصة بإعداد رائد فضاء مصرى وهذا يعد أمرًا عظيمًا للغاية .



وأضاف “النهرى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح " والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن خطوات تأهيل رائد فضاء تعتمد على نص العقد على عمل تجارب فى محطة فضاء دولية ويشارك بها ويتم اختيار الحاصلين على دكتوراة فى علوم الفضاء واجتيازه للاختبارات الصحية والنفسية.

وأشار إلى وجود شركات حول دول العالم تعكف على إرسال رواد فضاء خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا لرغبته فى مشاركة رواد الفضاء المصريين فى محطة الفضاء الدولية والتى تقع على 400 كم فوق سطح الأرض ، مشيراً إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة فى دعم وتمويل ملفات إعداد وتأهيل رواد الفضاء .



يذكر أن وكالة الفضاء المصرية قد استقبلت مؤخرا طلاب كلية إعلام المعهد العالي الكندي للتكنولوجيا والإعلام الحديث ضمن فعاليات مبادرة «كويكب مصر» التي أطلقتها الوكالة في مايو الماضي بالتعاون مع الجامعات المصرية لنشر الوعي بأهمية تكنولوجيا الفضاء وترسيخ مفهوم دور الدولة في تنمية قدرات الشباب وخاصة طلاب كليات إعلام ليكونوا وسائل اتصال مباشر مع المجتمع المحيط بيهم والمشاركة مع الجمهور.



وقام طلاب المعهد العالي الكندي بزيارة وكالة الفضاء المصرية تحت إشراف الدكتورة أمال الغزاوي عميد كلية الإعلام بالمعهد، تلبية لدعوة الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بمشاركة طلاب الإعلام إيمانًا من الوكالة بمبدأ التعاون المثمر بين الوكالة وطلاب الجامعات، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات الوطنية المصرية.

واستعرضت هيا علاء المسئولة عن المبادرة بوكالة الفضاء، أهمية نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء في المجتمع المصري، وكذلك أهداف المبادرة والدور الفعال للطلاب في تحقيق أهدافها مع توضيح بعض المفاهيم الخاصة بالمبادرة وحس الطلاب على المشاركة البنّاءة في كيفية نشر الثقافة والتوعية.