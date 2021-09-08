صحف الكويت.. فحوى رسالة أمير الكويت للرئيس في القاهرة.. والسيسي: اتخذنا مساراً مختلفاً لبناء دولة حقيقية.. وخادم الحرمين يأمر بإنهاء خدمة مدير الأمن العام السعودي

- الرئيس أكد أن تطوير ميناء الإسكندرية يتكلف بين 25 و30 مليار جنيه

- توجُّه كويتي لزيادة رسوم خدمات و50 ديناراً زيادة شهرياً لموظفي «التربية» بأثر رجعي

"الأرصاد" الكويتية: طقس شديد الحرارة.. و"العظمى": 48



تناولت الصحف الكويتية عددًا من الموضوعات المحلية والعربية والدولية، والتي كان في دائرة إبرازها، الشأن المصري ورسالة أمير الكويت للرئيس عبدالفتاح السيسي ، وحديث الرئيس أمس عن تطوير وتحديث مصر خلال زيارته إلى ميناء الإسكندرية.

الرئيس السيسي والأمير نواف

أوردت صحيفة القبس، إنه قد بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد رسالة خطية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تضمنت العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقام بتسليم الرسالة وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح خلال لقاء الرئيس السيسي صباح اليوم الأربعاء في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

كما أوردت صحيفة الجريدة الموضوع، ذاكرة إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أرسل رسالة خطية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تضمنت العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرة إلى من سلم الرسالة، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح خلال لقاء الرئيس السيسي صباح اليوم الأربعاء في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة.

ذكرت القبس في موضوع آخر، في محاولة لتقليص العجز المالي بالموازنة العامة، بدأت وزارة المالية الكويتية، سلسلة لقاءات مكوكية مع جهات حكومية مختلفة، كل على حدة، لوضع أطر واضحة المعالم تقضي بتنفيذ التوجهات الحكومية لخفض الإنفاق بنسبة %10 وزيادة الإيرادات غير النفطية، إذ تستهدف الحكومة توفير ما يعادل 2.3 مليار دينار من إجمالي المصروفات، إضافة إلى زيادة رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة.

وقالت مصادر مطلعة على فحوى اللقاءات الحكومية: إن «المالية» دعت جميع الجهات الحكومية لتقديم تصوراتها الخاصة بزيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها، على أن تكون البداية بالخدمات التي يمكن زيادة رسومها عبر قرارات ولا تحتاج قوانين وتشريعات.

وأوضحت أن مجلس الوزراء طلب من كل الجهات الحكومية التنسيق مع وزارة المالية بشأن تنفيذ التكليفات الخاصة بخفض المصروفات، على أن تتولى «المالية» إبلاغ الحكومة بعدد الجهات غير الملتزمة.

وذكرت القبس ، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بإنهاء خدمة مدير الأمن العام السعودي بسبب تجاوزات ومخالفات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن إعفاء مدير الأمن العام السعودي، جاء بسبب تجاوزات ومخالفات للاستيلاء على المال العام.

وأضافت أنه تم توجيه الاتهام لمدير الأمن العام السعودي بارتكاب جرائم التزوير والرشوى واستغلال النفوذ، مشيرة إلى أنه ارتكب جرائم بمشاركة 18 شخصا.

قالت صحيفة الأنباء، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة لها مسار مختلف عما قبل، حيث تهدف إلى امتلاك مقومات اقتصادية حقيقية والاستفادة من موقعها الجغرافي، مشيرا إلى أن الدولة تعتمد على إنجاز المشروعات بدقة وبأقل تكلفة.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تتدخل الآن لحل جميع المشكلات المتعلقة بإقامة المشروعات الكبرى وتوسيعها وتطويرها مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين، وهو الأمر الذي ينهي أي مشروع في مدى زمني محدد له مع تقليل التكلفة، وهو عكس ما كانت تقوم به الدولة في السابق، وعلى مدى سنين طويلة، حيث كانت الدولة تطلب دخول المستثمرين لتطوير المشروعات.

جاء ذلك على هامش اطلاع الرئيس السيسي على عملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، ومرافقه امس، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يلقي كلمة على هامش اطلاعه على عملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري

وقال الرئيس السيسي «اتخذنا مسارا مختلفا لبناء دولة حقيقية»، مشددا على أن الحكومة والشعب مسئولان عن مصر، «وهذا ما يجب أن نعيه جيدا»، وقال «قد لا يشغل المصريين تطوير ميناء أو تنفيذ طريق».

الرئيس عبدالفتاح السيسي يلقي كلمة على هامش اطلاعه على عملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري

وأشار إلى أن الدولة اتخذت ـ في عام 2005 ـ قرارا بالحفاظ على عدم زيادة الدين العام، لكن النتائج كانت سلبية في ظل زيادة النمو السكاني وزيادة حجم الطلب على التشغيل والحاجة إلى المحافظة على مكانة مصر الإقليمية.

وطالب السيسي بتقديم تعويضات جيدة للمواطنين الذين ستخلى منازلهم لإنشاء الظهير الخلفي لميناء الإسكندرية.

ووجه الرئيس حديثه لوزير النقل الفريق كامل الوزير قائلا، إن خطة إزالة هذه المنازل جاءت جزءا من خطة تأمين الميناء، الأمر الذي وجب فيه إخلاء هذه المنازل.

وقال السيسي، إن الدولة تعتمد على الشركات المصرية في تطوير الموانئ، لافتا إلى أن الأموال التي تنفق تعود مجددا إلى المصريين.

وأضاف أن تطوير ميناء الإسكندرية يتكلف ما بين 25 و30 مليار جنيه، لافتا إلى أن الدولة تحتاج إلى معدلات عمل وإنجاز أكثر، مشيرا إلى أننا نسعى لإنشاء البنية التحتية لجذب مزيد من المستثمرين.

وفي موضوعٍ آخر، كشفت مصادر تربوية كويتية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، عن ان مجلس الخدمة المدنية اعتمد في جلسته الثلاثاء الماضي أحقية الموظفين الكويتيين المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2019 للزيادة الشهرية البالغة 50 دينارا المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 698 /2005 اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار رقم 16 لسنة 2019.

ويشمل القرار الموظفين الكويتيين في مدارس وزارة التربية من شاغلي الوظائف الاجتماعية والأنشطة التربوية والمكتبات وتصنيف الوظائف التخصصية المتدرجة فنيا وبعض وظائف الأنشطة والتقنيات التربوية المساندة غير المدرجة فنيا للزيادة الشهرية 50 دينارا ممن تقرر لهم مزايا مالية لوظائفهم خلال الفترة من 1 يوليو 2000 حتى 1 يوليو 2005، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 698/2005 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار رقم 16 لسنة 2019.

وتوقعت ادارة الأرصاد الجوية الكويتية ان يسود طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار.

اما ليلًا سيكون الطقس حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 - 45 كم/ساعة.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 35 درجة مئوية.

ومن صحيفة الوطن، جاء عنوان كورونا ينحسر، حيث أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة كورونا د.خالد الجارالله، وجود انحسار ميداني- سريري، بفضل الله، لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الاستقرار الصحي يتطلب الالتزام بالاحترازات الوقائية المتوازنة مع مراحل الانفتاح، التعاون المجتمعي، التحصين، والرقابة الصحية من جميع المؤسسات.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية.