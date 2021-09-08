عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دفاع النواب تثمن نجاح الداخلية فى ضبط مخدرات بقيمة 393 مليون جنيه

النائب محمد عبد الرحمن
النائب محمد عبد الرحمن راضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى

وجه النائب محمد عبد الرحمن راضى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، التحية والتقدير لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على النجاحات الكبيرة التى حققتها لحفظ الامن والاستقرار.

 

وقال " راضى " فى بيان له أصدره اليوم، أنه رغم المهام الجسام الملقاه على عاتق صقور وبواسل الشرطة فى مواجهة الجرائم الارهابية الا أنهم نجحوا فى جميع المهام الموكلة لهم ، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك حملات الأمنية المكبرة التى تقوم الشرطة لاستهداف أباطرة الكيف، وتجار الصنف، والحفاظ على الشباب من براثن الإدمان، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ونجاح الشرطة فى ضرب اوكار الكيف وضبط شحنات مخدرات وصلت قيمتها الى 393 مليون جنيه.

 

وكانت أجهزة مكافحة المخدرات ، قد اقتحمت عددًا من البؤر الاجرامية، ونجحت في ضبط 6021 قضية مواد مخدرة ، ضبطت خلالها 6546 متهما.

 

وعثر بحوزة المتهمين على 1413,452 كيلو بانجو، و867,745 كيلو حشيش، و129,715 كيلو هيروين، و98,806 كيلو استروكس، وكمية من بذور القنب المخدر وزنت  316 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 2,204 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 14,666 كيلو جرام.

 

وتمكنت الجهود من ضبط 10 كيلو من مخدر الفودو، و55 كيلو من مخدر القات، و206912 قرصا لعقار الترامادول، و78972 قرصا مخدرا، و5235385 قرصا لعقار الكيبتاجون، و450 كيلو جرام لذات المخدر، و140 قرص سابكسون، و198 طابع إل إس دى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 20 مركزا لعلاج الإدمان غير مرخصة، وضبط 3 قضايا غسل أموال، بلغت إجمالياً أموال 29 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة ثلاثمائة وثلاث وتسعين مليون جنيه.

وزارة الداخلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الشرطة الإدمان اجهزة مكافحة المخدرات

ترشيحاتنا

قطاع الأعمال: سعر القنطار يصعد إلى 3865 جنيها في ثاني مزاد للقطن

غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. عقوبة إجراء البحوث الطبية حال عدم القيام بهذا الإجراء

توتر في السجون الإسرائيلية ..وأسرى فلسطينيون يلوحون بخطوات تصعيدية

نائب الأمين العام للأمم المتحدة: «Egypt ICF» يدفع العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة

حقيقة اقتحام ضابط شرطة لمنزل رجل مسن والتعدى عليه بالإسكندرية

القرار على طاولة الوزير .. حسن شحاتة يقترب بقوة من تدريب منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

وثائق سرية تكشف مفاجأة عن حقيقة ظهور كورونا ..ربما تغير كل شئ

صدى البلد يكشف حقيقة عودة حسن شحاتة لقيادة منتخب مصر

محمد شبانة : حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر .. ضياء السيد مدربا عاما

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

الرئيس السيسي: مصر نجحت في دفع جهود التنمية بمختلف المجالات

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

بيان ناري.. رابطة النقاد الرياضيين ترد على هجوم مدحت شلبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

فيديو

بعد ظهور جنون البقر.. مصر تشدد إجراءات استيراد اللحوم من البرازيل

فيديو جراف.. فائق السرعة| تعرف على مزايا القطار الكهربائي

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

خاص.. خالد صديق: الانتهاء من تطويرعواصم المدن خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: الرئيس السيسي يدخل التاريخ من باب «الجمهورية الجديدة»

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ