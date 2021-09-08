دفاع النواب تثمن نجاح الداخلية فى ضبط مخدرات بقيمة 393 مليون جنيه

وجه النائب محمد عبد الرحمن راضى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، التحية والتقدير لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على النجاحات الكبيرة التى حققتها لحفظ الامن والاستقرار.

وقال " راضى " فى بيان له أصدره اليوم، أنه رغم المهام الجسام الملقاه على عاتق صقور وبواسل الشرطة فى مواجهة الجرائم الارهابية الا أنهم نجحوا فى جميع المهام الموكلة لهم ، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك حملات الأمنية المكبرة التى تقوم الشرطة لاستهداف أباطرة الكيف، وتجار الصنف، والحفاظ على الشباب من براثن الإدمان، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ونجاح الشرطة فى ضرب اوكار الكيف وضبط شحنات مخدرات وصلت قيمتها الى 393 مليون جنيه.

وكانت أجهزة مكافحة المخدرات ، قد اقتحمت عددًا من البؤر الاجرامية، ونجحت في ضبط 6021 قضية مواد مخدرة ، ضبطت خلالها 6546 متهما.

وعثر بحوزة المتهمين على 1413,452 كيلو بانجو، و867,745 كيلو حشيش، و129,715 كيلو هيروين، و98,806 كيلو استروكس، وكمية من بذور القنب المخدر وزنت 316 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 2,204 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 14,666 كيلو جرام.

وتمكنت الجهود من ضبط 10 كيلو من مخدر الفودو، و55 كيلو من مخدر القات، و206912 قرصا لعقار الترامادول، و78972 قرصا مخدرا، و5235385 قرصا لعقار الكيبتاجون، و450 كيلو جرام لذات المخدر، و140 قرص سابكسون، و198 طابع إل إس دى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 20 مركزا لعلاج الإدمان غير مرخصة، وضبط 3 قضايا غسل أموال، بلغت إجمالياً أموال 29 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة ثلاثمائة وثلاث وتسعين مليون جنيه.