نائب الأمين العام للأمم المتحدة: «Egypt ICF» يدفع العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة

خلال كلمتها عبر الفيديو كونفرانس

أكدت أمينة ج. محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة- أهمية التعاون الدولي لتقديم حلول للدول من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل التفاوت الاجتماعي، ودعم جهود حماية حقوق الإنسان.



وأشارت نائب الأمين العام للأمم المتحدة في الكلمة التي ألقتها افتراضياً عبر خاصية الفيديو كونفرانس خلال فعاليات الجلسة الأولى لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF، في نسخته الأولى، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة مجموعة من أبرز المؤسسات الدولية إلى أهمية المنتدى في نقل المعارف واستكشاف فرص أكبر من أجل مزيد من التعاون الدولي في تحقيق الأهداف المشتركة للدول.



وانطلق صباح اليوم الأربعاء منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة، والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدن