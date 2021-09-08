فى حريق الشرابية.. النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي وتحريات المباحث

محافظ القاهرة وجه برفع المخلفات

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق هائل التهم 12 محلا لبيع الأخشاب القديمة بعزبة الورد بجوار شارع بلال الشرقي بحي الشرابية ، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان البلاغ .

واستعجلت تقرير المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحريق وتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي قدرت بالملايين ، وكذا استعجلت تحريات المباحث حول الحادث لبيان إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة فجر أمس بلاغًا بنشوب حريق بعدد من محلات بيع الأخشاب القديمة بعزبة بلال وعزبة الورد بنطاق حي الشرابية .

وعلى الفور تم التعامل مع الموقف وإخطار كافة الجهات المعنية ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد ٢٥ سيارة إطفاء ، فيما تم فصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بإشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح أو حدوث إصابات .

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع الحريق ، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .