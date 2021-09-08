نسرين طافش تشارك جمهورها صورا من عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة نسرين طافش صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بإطلالة صيفية أنيقة، من على شاطئ البحر، بفستان قصير باللونين الأبيض واللبني، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وكتبت: “‏إن حقيقتها تكمن في أننا كلما غصنا بأعماقنا أكثر ونبذنا وهماً تلو الآخر وكذبة تلو الآخرى نصبح أكثر خفة ، والوعي بوجود الحب يصبح أكثر قوة شيئاً فشيئاً ، فنشعر بالخفة أكثر وتصبح الحياة تدريجياً أكثر سهولة و عفوية 🌊”.



وشاركت نسرين طافش في موسم رمضان الماضي 2021، في مسلسل المداح تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

شارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر .