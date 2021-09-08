بدء إنشاء المجمع الزراعي بـ طليا ضمن مبادرة حياة كريمة في المنوفية

تابع سامي سرور ، رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، اليوم بدء أعمال الإنشاءات التي تتم بالمجمع الزراعي بقرية طليا ، وذلك بحضور محمد وهدان رئيس الوحدة المحلية بطليا ، وتحسين عبد السميع سكرتيرالوحدة ،والشركة المنفذة للمبادرة.

وأكد سرور، أنه سيتم إنشاء وتنفيذ المجمع علي مساحةحوالي 350م²، وذلك ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون، حيث تم الإنتهاء من عمل القواعد الميتة وجاري شد القواعد المسلحة للمجمع ،ويتضمن هذا المجمع إنشاء وحدة زراعية ووحدة طب بيطري، وتعاون زراعي ، وبنك تنمية وإئتمان زراعي .

وأشار سرور، إلى أن الهدف من إنشاء هذا المجمع هو تبسيط وتيسير وصول الخدمة للمواطنين والمزارعين دون أي معاناه، وتذليل كافة العقبات أمامهم لسهولة الحصول على الخدمة والانتهاء من كافة الإجراءات في أسرع وقت ممكن وتسهيل عملية الربط الإلكتروني لهذه الخدمات وتغيير واقع الحياه إلي حياة أفضل للجميع ،مؤكداً أن لا صوت يعلو فوق صوت حياه كريمة بأشمون.





من جانبه، أكد سرور علي المتابعة المستمرة لجميع المشروعات، التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى إستفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الإستمرار في التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القري من خلال مبادرة حياة كريمة .

وأكد علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ، وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون .

FB_IMG_1631098519214

FB_IMG_1631098516459

FB_IMG_1631098511860

FB_IMG_1631098514026

FB_IMG_1631098509257