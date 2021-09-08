نشرة المرأة والصحة.. دلتا أم ألفا من الأخطر..علاجات منزلية سريعة تحارب الإمساك

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

يتعرض الأشخاص الذين يصابون بمتحور دلتا الهندي أحد سلالات فيروس كورونا COVID لخطر دخول المستشفى مرتين أكثر من غيرهم ممن يصابون بمتحور ألفا البريطاني.

من الأخطر متحور دلتا أم متحور ألفا

وجمع الباحثون، بيانات عن جميع مرضى فيروس كورونا COVID-19 الذين تم تحديد إصابتهم بـ متحور ألفا ودلتا Alpha أو Delta من 29 مارس إلى 23 مايو، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

هل تعانين من تقلصات أثناء قدوم الدورة الشهرية و تحتارين فى الطرق الأمثل للتخلص منها ،إليك أفضل 8 علاجات منزلية أبرزها اليوجا .

تحسب الدورة الشهرية في اليوم التالي من قدمها يبلغ متوسط ​​الدورة الشهرية قدمها كل 28 يومًا ، ولكن هذا يمكن أن يختلف من امرأة إلى أخرى ، ومن شهر لآخر لا تزال دورتك الشهرية منتظمة إذا كانت تأتي كل 24 إلى 38 يومًا ،تعتبر دورتك الشهرية غير منتظمة إذا كان الوقت بين الفترات يتغير باستمرار وتأتي دورتك الشهرية في وقت مبك أو متأخر.

أظهرت دراسة جديدة أن 1 من كل 4 مراهقين يعاني من الاكتئاب أو القلق خلال جائحة فيروس كورونا، كما كشفت دراسة مروعة أجريت على 1000 طفل ، أجرتها iSpace Wellbeing ، أن واحدًا من كل 20 طفلا يعتبر انتحارا في الأشهر الـ 12 الماضية ، اثنان في كل فصل دراسي؛ فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها مساعدة طفلك في صحته العقلية.



"يمكننا تسليح الأطفال بالأدوات لمساعدتهم على مواجهة التغيير والتحدي يمكننا مساعدتهم على التأقلم والتعافي".

علاجات منزلية سريعة تساعد على محاربة الإمساك بدون ملينات إليك أبرز تلك العلاجات وفقا لموقع readersdigest