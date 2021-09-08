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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. دلتا أم ألفا من الأخطر..علاجات منزلية سريعة تحارب الإمساك

كورونا
كورونا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

متغير دلتا الأخطر أم ألفا البريطاني.. أي منهما يسود العالم؟

يتعرض الأشخاص الذين يصابون بمتحور دلتا الهندي أحد سلالات فيروس كورونا COVID لخطر دخول المستشفى مرتين أكثر من غيرهم ممن يصابون بمتحور ألفا البريطاني.

 

من الأخطر متحور دلتا أم متحور ألفا 

 

وجمع الباحثون، بيانات عن جميع مرضى فيروس كورونا COVID-19 الذين تم تحديد إصابتهم بـ متحور ألفا ودلتا Alpha أو Delta من 29 مارس إلى 23 مايو، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

هل تُعانين اضطراب الدورة الشهرية؟ 8 علاجات منزلية أبرزها اليوجا

هل تعانين من تقلصات أثناء قدوم الدورة الشهرية و تحتارين فى الطرق الأمثل للتخلص منها ،إليك أفضل 8 علاجات منزلية أبرزها اليوجا .

تحسب الدورة الشهرية في اليوم التالي من قدمها يبلغ متوسط ​​الدورة الشهرية قدمها كل 28 يومًا ، ولكن هذا يمكن أن يختلف من امرأة إلى أخرى ، ومن شهر لآخر لا تزال دورتك الشهرية منتظمة إذا كانت تأتي كل 24 إلى 38 يومًا ،تعتبر دورتك الشهرية غير منتظمة إذا كان الوقت بين الفترات يتغير باستمرار وتأتي دورتك الشهرية في وقت مبك أو متأخر.

 

علاج جديد .. أجسام مضادة تقضي على سلالات فيروس كورونا

أكلات تقتل جرثومة المعدة.. الملفوف والرايب أبرزها

 

دراسة: 1 من كل 4 مراهقين يعاني من الاكتئاب أو القلق خلال جائحة فيروس كورونا

أظهرت دراسة جديدة أن 1 من كل 4 مراهقين يعاني من الاكتئاب أو القلق خلال جائحة فيروس كورونا، كما كشفت دراسة مروعة أجريت على 1000 طفل ، أجرتها iSpace Wellbeing ، أن واحدًا من كل 20 طفلا يعتبر انتحارا في الأشهر الـ 12 الماضية ، اثنان في كل فصل دراسي؛ فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها مساعدة طفلك في صحته العقلية.
 
"يمكننا تسليح الأطفال بالأدوات لمساعدتهم على مواجهة التغيير والتحدي يمكننا مساعدتهم على التأقلم والتعافي".

بدون ملينات.. علاجات منزلية سريعة تحارب الإمساك

علاجات منزلية سريعة تساعد على  محاربة الإمساك بدون ملينات إليك أبرز تلك العلاجات وفقا لموقع readersdigest

نشرة المرأة والصحة فيروس كورونا الإكتئاب الدورة الشهرية نشرة المرأة الامساك

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