خالد جلال يمد الراحة للاعبي البنك الأهلي أربعة أيام

قرر خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي مد الراحة السلبية للاعبي الفريق أربعة أيام عقب إعلان إتحاد الكرة المصري عن موعد إنطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022.

وتقرر أن تكون ضربة البداية في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل .



ومن المقرر عودة الفريق للتدريبات يوم الأحد المقبل .



وكان فريق البنك الأهلي حصل على راحة سلبية عقب مباراة الزمالك في ختام مباريات الدوري بعد موسم يعد هو الأطول في تاريخ كرة القدم المصريه مما جعل خالد جلال المدير الفني للفريق مد فترة الراحة وتعديل برنامج الإعداد مما يتناسب مع موعد إنطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.