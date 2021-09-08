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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تدعم موريتانيا بـ100 ألف جرعة من لقاحات كورونا

مساعدات إماراتية
مساعدات إماراتية إلى موريتانيا

أرسلت دولة الإمارات طائرة إمدادات ومستلزمات طبية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية تحتوي على 100 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا.

يأتي ذلك لدعمها في مكافحة واحتواء انتشار الفيروس، والمساهمة في تعزيز الحماية للطواقم الطبية و جميع فئات المجتمع الموريتاني الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس وصولا لمرحلة التعافي.

وتعد طائرة الإمدادات هذه الخامسة من نوعها التي ترسلها دولة الإمارات إلى موريتانيا الشقيقة، وتضم إلى جانب اللقاحات 15 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص.

وبحسب وسائل  إعلام اماراتية قال حمد غانم المهيري سفير الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إن دولة الإمارات وموريتانيا ترتبطان بعلاقات أخوية وتعاون واعد ومثمر في العديد من المجالات التي تخدم المصالح المشتركة.

وأضاف أنه حرصا من القيادة الرشيدة على تقديم كل أوجه الدعم للشعب الموريتاني الشقيق تم إرسال هذه الطائرة لدعم الجهود التي تبذلها موريتانيا في حماية شعبها من انتشار فيروس كوفيد-19 والسيطرة عليه، من خلال توفير اللقاحات اللازمة لتطعيم مختلف فئات المجتمع خاصة الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الفيروس والإصابة به.

وأشار  إلى أنه منذ أبريل 2020 أرسلت دولة الإمارات 4 طائرات إلى موريتانيا تحمل قرابة 35 طنا من المستلزمات الطبية واللقاحات.

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يذكر أن دولة الإمارات أنشأت في يوليو الماضي مستشفى ميدانيا في نواكشوط "مستشفى محمد بن زايد" مجهزا بجميع المعدات الطبية والأدوية إلى جانب 200 سرير لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات أرسلت، حتى الأربعاء، أكثر من 2,250 طنا من المواد و المستلزمات الطبية الخاصة بجهود مكافحة فيروس كوفيد-19 إلى أكثر من 136 دولة.

الامارات مستلزمات طبية الجمهورية الإسلامية الموريتانية لقاحات فيروس كورونا كورونا فيروس كورونا

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