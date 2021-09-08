وكيل الشباب بالغربية يكرم فريق مركز نواج لفوزه بالدوري الرياضي

كرم أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بمكتبه اليوم الأربعاء، فريق مركز شباب نواج التابع لإدارة شباب طنطا ثان، الفائز بالدوري الرياضي الصيفى لخماسى كرة القدم، بمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية، بحضور الدكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب، ومشرفى النشاط الرياضي بإدارة الشباب.



ووجه " الوكيل"، التهنئة للفريق الفائز بالمركز الأول فى البطولة التى أقيمت بمشاركة جميع الإدارات الفرعية التابعة للمديرية وإدارة شباب طنطا ثان، مشيداً بالجهود المبذولة والتنافس الشريف بين الفرق ، لافتا أن الهدف العام من تنظيم هذه البطولات هو دعم الروح التنافسية بين الشباب من خلال السعى لتحقيق الفوز ونشر مبادىء الرياضة من خلال اللعب النظيف والروح الرياضية، مؤكدا حرص الوزارة والمديرية، على الارتقاء بمستوى الرياضة والخدمات الرياضية للشباب عن طريق الاحتكاك بمثل هذه الدورات لاكتساب الخبرات والمساهمة الإيجابية ببناء شخصية الشباب الرياضين والعمل على تطوير مواهبهم .



أقيمت البطولة بإشراف يسرى الديب وكيل المديرية للشباب خلال نهاية الشهر الماضى وأوائل الشهر الجارى، بمشاركة عشر فرق مثلت الإدارات العشر الفرعية وقسمت إلى مجموعتين، وانتهت بوصول فريق نواج ممثل إدارة طنطا ثان وفريق ابوصير ممثل إدارة سمنود، وحقق فريق نواج الفوز بالمباراة النهائية.

وكيل الشباب بالغربية:فريق مركز شباب نواج التابع لإدارة شباب طنطا ثان، الفائز بال

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