عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اللواء محمد الشريف يفتتح المؤتمر العلمى الرابع لشركة مياه الإسكندرية

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يفتتح مؤتمر مياه الشرب

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، المؤتمر العلمى الرابع لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، والذى تنظمه الشركة لاستعراض الرؤية العلمية للتطوير في شتى مجالات المياه باعتبارها قيمة اقتصادية وبيئية من خلال محاور شتى لصياغة الإشكاليات وقضايا المياه المختلفة.

وخلال كلمته؛ وجه محافظ الإسكندرية الشكر لجميع العاملين بشركات المياه والصرف الصحى عن جهدهم المبذول خلال فترات النوات الأعوام الماضية، وأكد أهمية بذل كل الجهد خلال الفترة القادمة مع اقتراب موسم النوات الشتوية فى ظل التغيرات المناخية وكميات الأمطار الغير مسبوقة.

اقرأ أيضا:

 بسبب بنطلون على حبل غسيل.. التفاصيل الكاملة لمصرع زوجة وطفلها في الإسكندرية

وأعرب الشريف عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الهام الذي يأتي في ظل توجيهات  الدولة واهتمام القيادة السياسية بقضية المياه لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وأشار إلى أن المؤتمر يعد ملتقى فكرياً بين الخبراء والمتخصصين من الجهات العلمية والبحثية والمشاركين من شركات المياه من المحافظات المختلفة لتبادل الأفكار والوصول إلى توصيات وحلول عملية قابلة للتطبيق.

حضر الافتتاح؛ الدكتور صلاح بيومى والدكتور أحمد معوض نائبا رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وعدد من رؤساء الشركات التابعة، وأستاذة الجامعات والجهات البحثية والعلمية.

يذكر أن المؤتمر يشارك فيه الكثير من الباحثين على مستوى الشركات التابعة وجامعة الاسكندرية والمراكز البحثية بالإسكندرية، باعتباره محفلا علميا يتجمع فيه كل المهتمين بمصادر المياه وطرق تنقيتها ومعالجة الصرف الصحى بطريقة  آمنة.
وترتكز محاور المؤتمر على "تطورات تقنيات المعالجة والتكنولوجيات الواعدة في مجال تنقية المياه- التحديات البيئية وتأثيراتها علي إنتاجية مياه الشرب وإجراءات التكيف في مواجهة الندرة المائية - خطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية الصرف الصحي -التوجهات المستقبلية للتحلية واستخدام مياه البحار".٢٠٢١

وترتكز محاور المؤتمر على "تطورات تقنيات المعالجة والتكنولوجيات الواعدة في مجال تنقية المياه- التحديات البيئية وتأثيراتها علي انتاجية مياه الشرب وإجراءات التكيف في مواجهة الندرة المائية - خطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية الصرف الصحي -التوجهات المستقبلية للتحلية واستخدام مياه البحار".

الاسكندرية الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحى شركة مياه الشرب بالقاهرة شركة مياه الشرب شركة الصرف الصحى المهندس ممدوح رسلان مياه الإسكندرية

ترشيحاتنا

طفل ميت وتوأمه في العناية.. عشرينية تعطي ابنيها أقراص والدهما السبعيني في الجيزة

كارلوس كيروش مديرًا فنيا للمنتخب الوطني

تصريحات مثيرة.. ماذا قالت دول العالم عن حكومة أفغانستان الجديدة؟

كارلوس والحضري.. تفاصيل عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

انفوجراف .. مصر خالية من الأمية بحلول 2030

مدبولي يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ويؤكد: استمرار حملات تطهير المباني الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلنها: حسن شحاتة في طريقه ليصبح مديرا فنيا للمنتخب

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

كارلوس والحضري.. تفاصيل عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

القرار على طاولة الوزير .. حسن شحاتة يقترب بقوة من تدريب منتخب مصر

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

صدى البلد يكشف حقيقة عودة حسن شحاتة لقيادة منتخب مصر

شوبير يعلن قرب رحيل حارس مرمي الاهلي وموسيماني السبب

متجوزاه فنيا.. الراقصة هندية تنفعل على الهواء بسبب مداخلة تليفونية: اتطلقتي من حلمي بكر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

فيديو

مواقف وتصريحات.. فنانون أثاروا الجدل على السوشيال ميديا

بعد ظهور جنون البقر.. مصر تشدد إجراءات استيراد اللحوم من البرازيل

فيديو جراف.. فائق السرعة| تعرف على مزايا القطار الكهربائي

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: درعا.. العودة إلى المربع الأول

إسلام عوض يكتب: الرئيس السيسي يدخل التاريخ من باب «الجمهورية الجديدة»

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ