اللواء محمد الشريف يفتتح المؤتمر العلمى الرابع لشركة مياه الإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، المؤتمر العلمى الرابع لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، والذى تنظمه الشركة لاستعراض الرؤية العلمية للتطوير في شتى مجالات المياه باعتبارها قيمة اقتصادية وبيئية من خلال محاور شتى لصياغة الإشكاليات وقضايا المياه المختلفة.

وخلال كلمته؛ وجه محافظ الإسكندرية الشكر لجميع العاملين بشركات المياه والصرف الصحى عن جهدهم المبذول خلال فترات النوات الأعوام الماضية، وأكد أهمية بذل كل الجهد خلال الفترة القادمة مع اقتراب موسم النوات الشتوية فى ظل التغيرات المناخية وكميات الأمطار الغير مسبوقة.

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وأعرب الشريف عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الهام الذي يأتي في ظل توجيهات الدولة واهتمام القيادة السياسية بقضية المياه لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأشار إلى أن المؤتمر يعد ملتقى فكرياً بين الخبراء والمتخصصين من الجهات العلمية والبحثية والمشاركين من شركات المياه من المحافظات المختلفة لتبادل الأفكار والوصول إلى توصيات وحلول عملية قابلة للتطبيق.

حضر الافتتاح؛ الدكتور صلاح بيومى والدكتور أحمد معوض نائبا رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وعدد من رؤساء الشركات التابعة، وأستاذة الجامعات والجهات البحثية والعلمية.

يذكر أن المؤتمر يشارك فيه الكثير من الباحثين على مستوى الشركات التابعة وجامعة الاسكندرية والمراكز البحثية بالإسكندرية، باعتباره محفلا علميا يتجمع فيه كل المهتمين بمصادر المياه وطرق تنقيتها ومعالجة الصرف الصحى بطريقة آمنة.

وترتكز محاور المؤتمر على "تطورات تقنيات المعالجة والتكنولوجيات الواعدة في مجال تنقية المياه- التحديات البيئية وتأثيراتها علي إنتاجية مياه الشرب وإجراءات التكيف في مواجهة الندرة المائية - خطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية الصرف الصحي -التوجهات المستقبلية للتحلية واستخدام مياه البحار".٢٠٢١

وترتكز محاور المؤتمر على "تطورات تقنيات المعالجة والتكنولوجيات الواعدة في مجال تنقية المياه- التحديات البيئية وتأثيراتها علي انتاجية مياه الشرب وإجراءات التكيف في مواجهة الندرة المائية - خطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية الصرف الصحي -التوجهات المستقبلية للتحلية واستخدام مياه البحار".