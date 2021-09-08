جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

ثمة أيادى خفية وخبيثة لاتريد لمنظومة التأمين الصحى الشامل النجاح ..يذكر أن هذه المنظومة أنفقت عليها الدولة بتعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى المليارات من الجنيهات بهدف تقديم خدمة صحية تليق بالمصريين فى الجمهورية الجديدة ..

فى مستشفى إسنا العام بالأقصر وبعض الوحدات الصحية بالقرى والتى شملتها مظلة التأمين الجديدة حينما يذهب المريض للمستشفى العام او الوحدة الصحية بقريته ليحصل على العلاج لابد أن يستيقظ من نومه قبل الساعة الثالثة فجرا حتى يستطيع الذهاب الى مبنى المستشفى الذى يبعد فى الغالب عن قريته عشرات الكيلو مترات ليحجز دوره فى العلاج ويتم وضع اسمه فى كشف المحظوظين و الحجز عند الطبيب المختص .. وللأسف يتم تسجيل 30اسما فقط فى اليوم ' برغم أن مركز اسنا تعداد سكانه يزيد على 800ألف نسمة ويضم 27قرية بتوابعها .. ناهيك عن سوء المعاملة التى يلقاها المواطنون المرضى وأغلبهم من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة +الروتين والبيروقراطية العفنة التى تشوه المنظومة الصحية الرائعة بأيدى هؤلاء الخبثاء أو بسبب استهتار الموظفين وإهمال بعض الأطباء وتأخرهم عن مواعيد العمل الرسمية أو تزويغهم لفتح عياداتهم الخاصة .. والخاسر فى النهاية الدولة التى كلفت وأنفقت المليارات على هذه المنظومة المتطورة وكذلك المواطن الاسناوى البسيط..

والذى سأنقل بعضا من صرخاته مما يحدث أمام أبواب مستشفى اسنا وفى بعض الوحدات الصحية بالقرى التى دخلت ضمن المنظومة ..

- يقول المواطن حسن محمد حسن وشهرته حسن العجوز :

حقيقى الوضع فى مستشفى اسنا العام سىء جدا وغير ٱدمي وإهانة بالغة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ..

عمرى 67سنة تم تحويلى من الوحدة الصحية بقريتى الحليلة الى المستشفى العام بإسنا .. كانت عندى مشكلة فى أوتار كتفى الايمن وذهبت لتسجيل اسمى قبل الفجر ولم أتمكن من تسجيله فطلبت مقابلة مدير المستشفى وبعد إلحاح وصلت لحجرته بأعجوبة و سجلت اسمى بعد مقابلته بالكشف واخبرونى انهم سيتصلوا بى ومضى الان شهر على تسجيل اسمى بالكشف ولم يتصل بى أحد حتى الان رغم معاناتى الشديدة لأن السادة الاطباء لايعملون سوى ساعتين رغم أن العمل من المفروض انه يبدأ من الساعة 8صباحا وينتهى 3بعد الظهر ولو كانت هناك رقابة ووازع من ضمير لدى هؤلاء الاطباء لأمكن زيادة العدد لأكثر من 100اسم كل يوم ..حسبى الله ونعم الوكيل ..

-أما المواطن الشيخ عبد الرضى أبو حسنين من قرية الحليلة :

الأطباء هم من يريدون إفشال المنظومة الصحية الجديدة بإهمالهم ولو أعطوا المستشفى نصف الطاقة التى يبذلونها بعياداتهم الخاصة لانصلح الحال ..إنهم يتفننون فى وضع الخطط لافشال المنظومة والقضاء علي هذا العمل الجيد وكل يوم يزداد الامر سوءا بالمستشفى العام او بالوحدة الصحية بقريتى الحلة والحليلة لدرجة ان الناس اصبحت الان تتحسر على المنظومة القديمة بفعل الاطباء والموظفين اعداء النجاح ..

- المواطن رجب عبد الفتاح مكاوى ..

المنظومة فيها مذلة وإهانة للمواطنين ومعاناة شديدة للحصول على أقل خدمة صحية بسبب الٱلية العقيمة التى تدار بها خاصة مستشفى اسنا العام والوحدة الصحية بقرية الحلة ..

أغيثونا من هذه الطريقة التى تدار بها المنظومة فقد ضاعت صحتنا وكرامتنا بالاضافة للاستقطاعات الكبيرة التى تخصم من رواتبنا بدون فائدة ..

- المواطن أشرف المغازى :

فى أول ايام العيد تعبت زوجتى وذهبت بها الى مستشفى اسنا العام فرفضوا يعطوها اى علاج او عمل رسم قلب بناء على تشخيص الاستقبال والذى نصحنا بضرورة أخذ حقنة فورا وعمل رسم قلب ..

لكن فى المستشفى رفضوا اعطاءها الحقنة وقالوا ان مثل هذه الحقن ليست مخصصة للبيع للجمهور ..

أخبرتهم انى مستعد لشرائها مهما كان الثمن لان زوجتى تعبانة جدا ولابد من أخذ الحقنة ..

- المواطن سيد ماشاء الله يقول : على رأى المثل فرحت بالنيل لما النيل غرقنى والله من ساعة مااتقفلت الوحدات الصحية وقالوا التأمين الصحى الشامل واحنا مش عارفين نسعف حد ..أقسم بالله تصريح الدفن بقى عايز واسطة عشان نستخرجه

هذه نماذج من مئات الرسائل التى وصلتنى من المواطنين بمركز إسنا بالأقصر وكل واحد منهم يحمل بداخله مرارة وألما مما يحدث سواء بالمستشفى العام او فى الوحدات الصحية التى تعمل ضمن المنظومة الصحية الشاملة والجميع يؤكد أن العيب ليس فى المنظومة الجديدة التى تضمن العلاج الناجع لكل المواطنين من خلال التخصصات المختلفة والدقيقة ولكن العيب فى الطريقة والٱلية العقيمة التى تدار بها وتعسف بعض الاطباء والموظفين وسوء معاملتهم للمرضى ومحاولة " عقربة " المنظومة الصحية الجديدة بأيدى أعداء النجاح الذين يريدون إفشالها ..

إن المواطن الاسناوى من حقه فى الجمهورية الجديدة أن يلقى معاملة ٱدمية كريمة حينما يذهب للمستشفى أو عيادة التأمين الصحى الشامل وثانيا لابد أن ينتهى للأبد نظام الحجز بهذه الطريقة الكئيبة والعقيمة خاصة ونحن الٱن فى عصر الرقمنة والإنترنت وكل حاجة أصبحت اليوم أونلاين ..

انقذوا منظومة التأمين الصحى الجديدة بمستشفى اسنا العام والوحدات الصحية التى تخضع لهذه المنظومة من هؤلاء العابثين والمستهترين قبل فوات الأوان وحفاظا أيضا على المليارات التى أنفقت بهدف تطوير القطاع الصحى فى جميع ربوع مصر وفى القلب منه الصعيد .