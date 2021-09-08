رفع وإزالة 165حالة إشغال متنوعة والتحفظ على شيش وتحرير محاضر ببني سويف

رفع وإزالة 165حالة إشغال متنوعة والتحفظ على شيش وتحرير محاضر لمخالفة الإجراءات الاحترازية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون، وحفاظا على الرقعة الزراعية، واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعد عليها.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير بشأن نتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها "اليوم" الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وتحت إشراف علاء الصغير نائب رئيس المدينة،وبحضور المقدم محمد بكري نائب رئيس شرطة المرافق ، الرائد محمد عقيل _شرطة المرافق ، ومصطفى خليفة رئيس المنطقة الأولى ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 165 حالة إشغال متنوعة والتحفظ على 12 شيشة وتحرير محاضر لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية،حيث استهدفت عدداً من الشوارع والمناطق بمدينة بني سويف،وقد توعت الإشغالات مابين:كراسي خشب ،وتعديات على الأرصفة،وتندات قماش، وموازين واستاندات وبروز،وتم التحفظ على الإشغالات بادرة النقل البطئ وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشان