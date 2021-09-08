عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع وإزالة 165حالة إشغال متنوعة والتحفظ على شيش وتحرير محاضر لمخالفة الإجراءات الاحترازية

رفع وإزالة 165حالة إشغال متنوعة والتحفظ على شيش وتحرير محاضر ببني سويف

صدى البلد

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون، وحفاظا على الرقعة الزراعية، واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعد عليها.

إحالة أستاذ جامعي ومدرس مساعد بـ اقتصاد بني سويف إلى النيابة


جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير بشأن نتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها "اليوم" الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وتحت إشراف علاء الصغير نائب رئيس المدينة،وبحضور المقدم محمد بكري  نائب رئيس شرطة المرافق ، الرائد محمد عقيل _شرطة المرافق ، ومصطفى خليفة رئيس المنطقة الأولى  ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 165 حالة إشغال متنوعة والتحفظ على 12 شيشة وتحرير محاضر لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية،حيث استهدفت عدداً من الشوارع والمناطق بمدينة بني سويف،وقد توعت الإشغالات مابين:كراسي خشب ،وتعديات على الأرصفة،وتندات قماش، وموازين واستاندات وبروز،وتم التحفظ على الإشغالات بادرة النقل البطئ وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشان

بني سويف الإجراءات الاحترازية مخالفة الوحدة الأراضى الزراعية

موضوعات متعلقة

إحالة أستاذ جامعي ومدرس مساعد بـ اقتصاد بني سويف إلى النيابة

ترشيحاتنا

طالبان تقمع النساء.. قرار جديد يثير المخاوف حول وضع المرأة في أفغانستان

أمين الأمم المتحدة السابق يشيد بجهود الرئيس السيسي في حفظ استقرار المنطقة

مطار الكويت يتعرض لحادث خطير وفقدان 3 أشخاص.. ما القصة؟

سائق يقتحم منزلًا بشاحنته.. وتصرف صادم من الأطفال| صورة

بعد تعديل قانون النقابات الفنية.. عمرو عبد العزيز: قرار جميل ونشكر الحكومة

النائب محمد حلاوة : الدولة المصرية تمضى باتجاه التنمية الشاملة من خلال التمويل الذاتي للمشروعات العملاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فينجادا السبب.. شوبير يكشف كواليس تعيين كيروش مديرا فنيا للمنتخب الأول

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

كارلوس كيروش والحضري.. تفاصيل عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

بيان مشترك بشأن الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية بين تركيا ومصر | صور

فينجادا موجود.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياد كيروش

خالد الغندور يعلنها: حسن شحاتة في طريقه ليصبح مديرا فنيا للمنتخب

شوبير: وائل جمعة مديرا لمنتخب مصر في جهاز كارلوس كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

فيديو

الخسائر بالملايين.. ليلة رعب في عزبة الورد بسبب حريق الشرابية "فيديو"

مواقف وتصريحات.. فنانون أثاروا الجدل على السوشيال ميديا

بعد ظهور جنون البقر.. مصر تشدد إجراءات استيراد اللحوم من البرازيل

فيديو جراف.. فائق السرعة| تعرف على مزايا القطار الكهربائي

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

ليلى موسي تكتب: درعا.. العودة إلى المربع الأول

إسلام عوض يكتب: الرئيس السيسي يدخل التاريخ من باب «الجمهورية الجديدة»

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ