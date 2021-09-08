خالد عباس: تنظيم السوق العقاري أصبح ضروريا

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن ظهور عدد كبير من الشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة أمر يحتاج إلى التوقف قليلًا، نظرًا للتزاحم بالسوق العقارية، لافتًا إلي أن القرارات التي تسعي الدولة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، تهدف لضبط إيقاع السوق ومنع العشوائية.



وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، فى تصريحات له، إلى أن تنظيم السوق العقاري بات أمر ضروري، لضمان حقوق أطراف المنظومة الثلاثة المتعاملة بالسوق من دولة ومطور وعميل.

وأوضح أنه مع التوسع الذي تشهده الدولة فى الوقت الراهن ساهم بشكل مباشر لتشجيع الشركات العقارية المختلفة للتوسع وزيادة استثماراتها.