رسميا.. كوكا ينتقل إلى كونيا سبور التركي ويرتدي القميص رقم 9

أعلن نادي كونيا سبور التركي تعاقده مع المحترف المصري، أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر وسيرتدي كوكا رقم 9 مع فريقه الجديد.

وقال كوكا في تصريحات رسمية لموقع النادي الرسمي: “لأكون صريحًا، متحمس جدًا للبداية”.

وتابع: “أبدأ صفحة جديدة، أعلم أن جماهير كونيا سبور متحمسة للغاية وأسعى لتقديم كل ما لدي من أجل الفريق وإحراز أكبر عدد من الأهداف للمساهمة في نجاح النادي”.

وأضاف: “بالطبع، كل مهاجم لديه هدف يرغب في تحقيقه مع فريقه، وأريد تسجيل 15 هدفًا هذا الموسم لمساعدة كونيا سبور على النجاح”.

وشارك كوكا صاحب ال 28 عاما في 95 مباراة مع أولمبياكوس اليوناني وسجل 38 هدفا وأرسل 7 تمريرات حاسمة، وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب.

وبات كوكا رابع اللاعبين المصريين في الدوري التركي، بجانب مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، وأحمد ياسر ريان مهاجم آلتاي، وكريم حافظ ظهير مالاتيا سبور.