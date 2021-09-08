استادات تدعم المنتخب الوطني وجهازه الفني الجديد

تؤكد استادات الوطنية للإستثمار الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية، دعمها الكامل لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وجهازه الفني الجديد الذي تم إعلانه اليوم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش.

وتدعو استادات الوطنية الجماهير المصرية على اختلاف انتماءاتها للوقوف خلف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، فى المرحلة المقبلة التي تشهد تحديات كبيرة يأتى في مقدمتها، التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، ونهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون في يناير 2022، لاستعادة أمجاد الفراعنة ورفع اسم خفاقا في المحافل الرياضية والكروية لاسيما وأن منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة أمم أفريقيا برصيد ٧ مرات، كما أن مصر من الدولة المؤسسة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، وأول بلد أفريقى وعربي ينضم للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتشدد استادات الوطنية علي أنها إذ تعلن دعمها للمنتخب الوطني لكرة القدم بجهازه الجديد، فانها تضع كل امكاناتها لخدمة المنتخب المصري لتحقيق أحلام و طموحات الجماهير التي تعتبر المحرك الأساسي والعمود الفقري للرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، ولعودة منتخب مصر لمنصات التتويج .

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم ، تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:



البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربًا عامًا

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى



ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للأداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل ، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.