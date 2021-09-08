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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الأخبار| الرئيس السيسي: ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.. مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون حقوق المسنين..مصر خالية من الأمية بحلول 2030

صدى البلد

نشر قسم أخبار صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة نذكر أبرزها في السطور التالية..

 

العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى أكتوبر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2021.

مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون حقوق المسنين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، الذي يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.

الرئيس السيسي : ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير محمد الذويخ السفير الكويتي بالقاهرة".

مصر خالية من الأمية بحلول 2030

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنفوجراف جديدًا بعنوان "مصر خالية من الأمية بحلول ٢٠٣٠ ". في إطار الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "محو الأمية من أجل تعافٍ محورُه الإنسان: تضييق الفجوة الرقمية".

قرار جمهوري بتعيين 104 نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٧٠ لسنة ٢٠٢١ بتعيين ١٠٤ نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة .

معدل الإصابات يتزايد.. وزيرة الصحة: وفرنا مليون جرعة من لقاح كورونا للجامعات

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وموقف توفير وتلقى اللقاحات المضادة للفيروس.

الحكومة : تطعيم أكثر من 600 ألف من العاملين بالتعليم ضد كورونا

 قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وموقف توفير وتلقى اللقاحات المضادة للفيروس.

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