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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو متداول للسفير الياباني أثناء تناوله الطعام على الطريقة السعودية

السفير الياباني في
السفير الياباني في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسفير الياباني "فوميو إيواي"،  أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية خلال زيارته الاخيرة .

 

ظهر في مقطع الفيديو السفير الياباني أثناء تواجده في منطقة شقراء بالمملكة، بعد إقامة مأدبة طعام له ليقوم بتجربة جديدة و مختلفة بالنسبة له في تناول الطعام.

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أوضح السفير الياباني أنه قام بتجربة تناول الطعام لأول مرة بيده، و علق على الفيديو الذي نشره "جربت تناول المفطح بالخمسة، في وجبة الغداء و استعنت بنصائح من سعادة المحافظ حيث أجيد تناول الطعام بالخمسة" .


نال مقطع الفيديو إعجاب آلاف الرواد ، و ذلك بعد ظهور السفير الباياني و هو يتعلم تناول الطعام بكف يديه بالطريقة السعودية و تبدو عليه علامات السعادة البالغة .

 

جدير بالذكر أن السفير الياباني كان في استضافة محافظ الشقراء في زيارة لتعزيز التنمية المستدامة بين البلدين. 

 

https://twitter.com/FumioIwai/status/1434955983961395208

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