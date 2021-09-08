فيديو متداول للسفير الياباني أثناء تناوله الطعام على الطريقة السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسفير الياباني "فوميو إيواي"، أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية خلال زيارته الاخيرة .

ظهر في مقطع الفيديو السفير الياباني أثناء تواجده في منطقة شقراء بالمملكة، بعد إقامة مأدبة طعام له ليقوم بتجربة جديدة و مختلفة بالنسبة له في تناول الطعام.

أوضح السفير الياباني أنه قام بتجربة تناول الطعام لأول مرة بيده، و علق على الفيديو الذي نشره "جربت تناول المفطح بالخمسة، في وجبة الغداء و استعنت بنصائح من سعادة المحافظ حيث أجيد تناول الطعام بالخمسة" .



نال مقطع الفيديو إعجاب آلاف الرواد ، و ذلك بعد ظهور السفير الباياني و هو يتعلم تناول الطعام بكف يديه بالطريقة السعودية و تبدو عليه علامات السعادة البالغة .

جدير بالذكر أن السفير الياباني كان في استضافة محافظ الشقراء في زيارة لتعزيز التنمية المستدامة بين البلدين.

https://twitter.com/FumioIwai/status/1434955983961395208