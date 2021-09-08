شاب يثير ضجة بسبب هديته لحبيبته أثناء طلبه الزواج منها

تعرضت فتاة بالغة من العمر33 عاما، لموقف محرج للغاية أصيبت بالإكتئاب بعده، على الرغم أن ذلا الموقف يعتبر أسعد لحظة في حياة الفتيات .

وفقا لما ورد في صحيفة “ ديلي ستار"، فإن شابة بالغة من العمر 33 عاما، أرسلت مشكلة لموقع “ريديت”، لمناقشتها مع متابعي الموقع .

قالت الشابة أنها مرتبطة بشاب لمدة أربعة سنوات، و كانت تتمنى تلك اللحظة التي يعلن فيها عن حبه و يطلب يدها ليستعدا للزواج، إلا أنه فاجئها بهدية غير لائقة أثناء إعلانه عن حبه لها .

وأوضحت الشابة أنها كانت سعيدة بتحضير الشاب مفاجأة لها، إلا أنه صدمها بالهدية التي أهداها لها و هي خاتم من البلاستيك، و برر ذلك بأنه لا يملك مالا كافيا في تلك الفترة .

جدير بالذكر أن الشابة أشارت إلى أن دخله من المال يفيض منه، و عللت ذلك بأنها تعلم مصدر دخله لأنها ساعدته منذ فترة أثناء بحثه عن عمل و أخبرها عن قدر راتبه .

وذكر أحد الرواد من المتابعين لمشكلتها، أنه على الرغم من عدم قدرته على توفير المال الكافي “ كما يدعي”، إلا أن تلك الهدية غير مناسبة و كان الأفضل ألا يعلن عن حبه بتلك الطريقة من الأساس.