المالية: السنوات القادمة ستشهد مشروعات كبيرة بتمويل القطاع الخاص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السنوات القادمة ستشهد مشروعات كبيرة الحجم، مؤكدا أنه لا يمكن للحكومة تنفيذ تلك المشروعات بمعزل عن القطاع الخاص، لافتا إلى أن أكبر محطة شمسية في العالم بنبان محطة تابعو للقطاع الخاص.

وأضاف وزير المالية، بمنتدى مص للتعاون الدولي، نميل إلى إن نستمر على هذا النسق والدخول فى شراكات مع القطاع الخاص والتعاون بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن القطاع العام قادر على تلك المشروعات ولكن يجب أن يتكامل مع القطاع الخاص.

وتابع نسمح للقطاع الخاص أن يقيم مشروعات ضخمة بعيدا عن موازنة الدولة، وأنه سوف نتحرك تدريجيا تجاه القطاع الخاص لخلق ثقة ملائمة مع قطاع الأعمال وتيسير عمليات الاستثمار والذى كان أمرا هاما بالنسبة لمصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال إن البشرية تمر في وقتنا الحالي باختبار هو الأصعب منذ زمن، مشددا على أن الحكومات لن تستطيع تحقيق التعافي الأخضر بمفردها.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021، في نسخته الأولى، والذي تنظمه وزارة التعاون الدولي بالقاهرة، ويستمر لمدة يومين؛ بمشاركة رفيعة المستوى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وتشهد فعاليات المنتدى- الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي- انعقاد 5 جلسات حوارية، حول دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد “كوفيد 19”، وتعزيز آليات التمويل الدولي؛ للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، والتحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية، بالإضافة إلى الجلسة الختامية حول الاستثمار في رأس المال البشري.

وتنعقد خلال المنتدى 6 ورش عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، ومشاركة تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ودعم رائدات الأعمال: نحو الشمول المالي للمرأة، والأمن الغذائي والتشغيل في أفريقيا في عصر التحول الرقمي، والابتكار وريادة الأعمال: الشباب قاطرة التنمية في أفريقيا والشرق الأوسط، والتعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا.