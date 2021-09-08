عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السماح للمنشآت الطبية بممارسة عملها عاما لحين توفيق أوضاعها البنائية بالشرقية

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 6724 لسنة 2021 بالسماح للمنشآت الطبية (العيادة الطبية الخاصة – العيادة التخصصية – المركز الطبي التخصصي – المستشفى الخاص.. الخ) التي تمارس نشاطها بالفعل قبل تاريخ العمل بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية والواردة وفق كتاب دوري وزارة التنمية المحلية رقم 86 لسنة 2021 بالاستمرار في ممارسة نشاطها لمدة عام لحين توفيق هذه المنشآت لأوضاعها، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في حدود اختصاصه.

 

لقد خلقنا الله أحرارا.. حكاية العيد القومي لمحافظة الشرقية ووقوف عرابي في وجه الخديوي

أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلي القانون رقم 199 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما , وعلي القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية والواردة وفق كتاب دوري وزارة التنمية المحلية رقم 86 لسنة 2021 وعلي الإجتماع الذي تم عقده مع نقيب الأطباء ونقيب أطباء الأسنان بالشرقية وبعض أعضاء النقابة بشأن تضرر أصحاب بعض المنشآت الطبية من عدم السماح لأصحاب تلك المنشآت بمباشرة نشاطهم.

الشرقية محافظة الشرقية العيد القومى محافظ الشرقية قرار محافظة القومي ممارسة

ترشيحاتنا

محافظ البنك المركزي يلتقي سفراء مصر المنقولين للعمل رؤساء للبعثات بالخارج| صور

في يوم محو الأمية.. الأزهر يوجه رسالة لحكومات العالم والمنظمات الدولية

خالد قاسم لـ صدى البلد: إثابة المميزين بالمحليات في ملفي النظافة وإجراءات كورونا

البلوجر إيفون نبيل تستغيث : أرجوكم حد ينقذني حياتي بتنهار وخايفة من جوزي.. فيديو

بعد موافقة الحكومة.. القانون يلزم الدولة بهذه الالتزامات تجاه المسنين

كم تشعر ليلى طاهر بـ حنين لـ"العيلة والأصدقاء" بعد مشوار فني حافل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فينجادا السبب.. شوبير يكشف كواليس تعيين كيروش مديرا فنيا للمنتخب الأول

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

إنقاذ حلم المونديال.. 3 تحديات عاجلة أمام كيروش في تدريب منتخب مصر

3 شروط لإخلاء المستأجرين في قانون الإيجارات القديم.. تعرف عليها

صدى البلد يكشف حقيقة عودة حسن شحاتة لقيادة منتخب مصر

فينجادا موجود.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياد كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

فيديو

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

فيديوجراف.. هروب الأسرى الفلسطينيين وإسرائيل تعاقب نزلاء سجن جلبوع بمنع الكانتين

الخسائر بالملايين.. ليلة رعب في عزبة الورد بسبب حريق الشرابية "فيديو"

مواقف وتصريحات.. فنانون أثاروا الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

ليلى موسي تكتب: درعا.. العودة إلى المربع الأول

إسلام عوض يكتب: الرئيس السيسي يدخل التاريخ من باب «الجمهورية الجديدة»

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ