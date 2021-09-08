السماح للمنشآت الطبية بممارسة عملها عاما لحين توفيق أوضاعها البنائية بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 6724 لسنة 2021 بالسماح للمنشآت الطبية (العيادة الطبية الخاصة – العيادة التخصصية – المركز الطبي التخصصي – المستشفى الخاص.. الخ) التي تمارس نشاطها بالفعل قبل تاريخ العمل بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية والواردة وفق كتاب دوري وزارة التنمية المحلية رقم 86 لسنة 2021 بالاستمرار في ممارسة نشاطها لمدة عام لحين توفيق هذه المنشآت لأوضاعها، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في حدود اختصاصه.

أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلي القانون رقم 199 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما , وعلي القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلي الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية والواردة وفق كتاب دوري وزارة التنمية المحلية رقم 86 لسنة 2021 وعلي الإجتماع الذي تم عقده مع نقيب الأطباء ونقيب أطباء الأسنان بالشرقية وبعض أعضاء النقابة بشأن تضرر أصحاب بعض المنشآت الطبية من عدم السماح لأصحاب تلك المنشآت بمباشرة نشاطهم.