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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى تطالب عبدالناصر زيدان بدفع 10 ملايين جنيه لـ تامر أمين

عبدالناصر زيدان
عبدالناصر زيدان

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، دعوى الإعلامي تامر أمين، التي يطالب فيها الناقد الفني عبدالناصر زيدان بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 13 أكتوبر. 

وأقام المستشار هيثم عباس محامي تامر أمين، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان، بعد نشره مقاطع فيديو تحمل سبا وقذفا وتشهيرا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة به، فضلا عن انتهاك حرمة الموتى.

وتداولت تلك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وأصابت المدعى بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما دفعه لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية.

وصرح المستشار هيثم عباس، بأن تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وازدراء الآخر ولا تراعى ما يترتب عليها وتصدى القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات سوف تحمى المجتمع من مشكلات أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع المصري ويختفى نبرة السب والقذف ونبررها بالدفاع عن القيم وهى براء من تلك الأفعال.

مواقع التواصل الاجتماعي المحكمة الاقتصادية زيدان السب والقذف عبدالناصر زيدان

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