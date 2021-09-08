المهنية الإعلامية بالمجال الرياضي ضمن فعاليات دورة القائد المتخصص

استقبل معهد إعداد القادة بقيادة الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، الإعلامى والناقد الرياضى الدكتور أيمن بدرة، والمستشار عمرو حسين رئيس اتحاد كرة السرعة وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للدورة الصيفية الشاطئية للجامعات المصرية، بعنوان الدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية لتأهيل القادة الرياضيين للاشتراك فى اللجان الرياضية والتى تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، الأستاذ الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

هذا وقد قام بإدارة المحاضرات الاستاذ بهاء مختار مدير قطاع المنافسات والبطولة.

رحب الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالسادة الضيوف ونقل للسادة المشاركين تحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، و الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، مؤكدا أن معهد إعداد القادة فى هذه الدورة التدريبية يعمل على إعداد وتأهيل كوادر متخصصة في مجال الرياضية لتخريج شباب قادر على المنافسة في سوق العمل وتلبية متطلبات التنميـة المسـتدامة وخدمة المجتمع وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة تُسهم في تزويد المتخصصين والممارسين بالمعارف والتطبيقات العملية اللازمة لتنمية مهاراتهم، موضحا أن القيادة السياسية فى مصر أكدت على أهمية رفع اللياقة البدنية للشباب وخاصة طلاب الجامعات.

وقد تضمنت فعاليات اليوم الثالث محاضرة بعنوان الاتحادات الرياضية والاتحادات الطلابية وحاضر بها المستشار عمرو حسين رئيس اتحاد كرة السرعة وناقشت المحاضرة تاريخ اتحاد كرة السرعة حيث بدأ نشاط ممارسة رياضة كرة السرعة عام 1960م وكانت تسمى الكرة الدائرة وكانت تمارس في أماكن الخلاء وعلى الشاطئ، وتطورت بعد ذلك لتصبح رياضة دولية باسم كرة السرعة، وتعتبر كرة السرعة الرياضة الوحيدة من رياضات كرة المضرب التي يمكن أن يمارسها اللاعب بمفرده وبمضربين (مضرب في كل يد) في آن وهو ما يميزها عن الرياضات الأخرى وتصلح لكل الأعمار.

مؤكدا على مبادرة الرياضة للجميع وعلى ضرورة ممارسة الرياضة لأنها مهمة نفسيا وصحيا وللصحة العامة خاصة فى ظل وجود فيروس كورونا فالرياضة مهمة جدا للصحة، كما ناقشت المحاضرة الحوكمة الرياضية، مؤكدا على أن مصر فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد الا ان مصر تمتلك بنية تحتية وتنجح فى استضافة وتنظيم العديد من البطولات، كما ناقش دور الاتحادات الرياضية والاستثمار فى اللجان الرياضية وكيفية تنمية الموارد فى ازدهار الأنشطة الرياضية داخل الجامعة والكلية .

كذلك عقدت محاضرة بعنوان المهنية الإعلامية بالمجال الرياضى ضمن فعاليات دورة القائد المتخصص فى المجال الرياضى بالتعاون مع المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة، حيث القى الدكتور أيمن بدرة الاعلامى والناقد الرياضى ورئيس تحرير الأخبار الرياضي سابقا، الضوء على كيفية التواصل صحفيا واعلاميا وتوصيل الفكر وضرورة توصيل الصورة الحقيقية، مؤكدا أن لا يستطيع أن يصبح الرياضى قائد الأ من خلال الإعلام، وكيفية توصيل صورة ذهنية للمتلقين، كما تم شرح الفرق بين النقد والنقض.

كذلك تم شرح مقومات كتابة الخبر الصحفي الصحيح بأن يشتمل على اجابة خمس اسئلة " مَن، متى، أين، كيف، لماذا"، موضحا أن القائد من الممكن أن يفقد زمام القيادة عندما لا يكون لديه قدرة على التواصل مع الصحف والإعلام والمجتمع، فالقائد لابد أن يضع مكانه وصورة ذهنية لكى يستطيع المجتمع التفاعل معه، وفي ختام المحاضرة نصح سيادته المشاركين لكى تصبح قائد ايجابى وصحفى ماهر ضرورة أن تزويد معلوماته وضرورة معرفة نبذة عن تاريخ اللعبة التى يكتب عنها ويكون لديه قدرة على توصيل الأسئلة، كيفية التواصل مع المجتمع الجامعى بمصداقية، موضحا الفرق بين الخبر والرؤية.