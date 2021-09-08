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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 بطلات من "وادى دجلة" ضمن قائمة أفضل 10 لاعبات اسكواش بالعالم

صدى البلد

حلت 3 بطلات من أندية وادي دجلة ضمن قائمة أفضل 10 لاعبات اسكواش في العالم وفقا للتصنيف الدولي الأخير، ليصبح أول نادي في العالم يمثل بـ3 لاعبات في القائمة، وهو ما يمثل سابقة فريدة في تاريخ اللعبة.

 

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية أندية وادي دجلة في تطوير الرياضة المصرية، والمنافسة على البطولات الإقليمية والدولية لرفع اسم مصر عاليًا، وترجمة لنجاح النادي في امتلاك أكبر أكاديمية لتعليم الاسكواش في العالم.

 

وحافظت اللاعبة نوران جوهر على المركز الثاني بالتصنيف الدولي لقائمة أفضل 10 لاعبات في العالم بلعبة الاسكواش، بعد تحقيقها أداءً مميزًا خلال البطولات التي أقيمت في أخر 6 شهور، إذ توجت بلقب السلسلة الختامية للاسكواش نهاية يونيو الماضي، لأول مرة في تاريخها، وحصلت على لقب وصيف بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

 

كما صعدت اللاعبة هانيا الحمامي من المركز السابع الى المركز الخامس، بفضل البطولات العديدة التي حصلت عليها رغم صغر سنها-إذ لم تتجاوز 21 عامًا- من ضمنها التتويج ببطولات Slaight Music Granite المفتوحة عام 2017، وEdinburgh  Sports Club Open، Bahl and Gaynor Cincinnat، كما توجب ببطولة PSA World Tour، لتصبح ثاني أصغر فائزة بالبطولة، كما فازت ببطولة CIB بلاك بول المفتوحة للسيدات عام 2020.

 

وانضمت روان العربي مرة ثانية لقائمة أفضل 10 لاعبات في العالم، وجاءت في المركز العاشر بالقائمة وسبق أن حصلت على بطولة العالم للناشئات مرتين، وبطولة باكستان للاسكواش عام 2018.

 

وقال كريم درويش رئيس قطاع الرياضة بأندية وادي دجلة : "وجود 3 لاعبات من النادي بقائمة أفضل 10 لاعبات اسكواش في العالم، لأول مرة في تاريخ اللعبة إنجاز ضخم يلقي على عاتقنا المحافظة عليه أولًا، والسعي لتطويره من خلال ضم لاعبات جدد للقائمة، وكذلك السعي لتكراره في ألعاب أخرى، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتنا في التتويج بالبطولات الدولية".

 

من جانبها أعربت اللاعبة نوران جوهر، عن سعادتها باستمرار حفاظها على المركز الثاني بالتصنيف الدولي لأفضل لاعبات الاسكواش في العالم، موجهة الشكر لإدارة أندية وادى دجلة على الدعم الكامل التي تقدمه للعبة الاسكواش بصفة عامة ولاعبين ولاعبات النادي بصفة خاصة خلال الفترة الماضية سواء من خلال تنظيم بطولات دولية في مصر أو تحمل نفقات مشاركتهم في بطولات دولية في الخارج.

 

كما أكدت هانيا الحمامي، أنها تسعى بقوة لتحسين مركزها بالتصنيف الدولي للاسكواش خلال الفترة المقبلة من خلال المشاركة في بطولات دولية، مستندةً على النظم التدريبية الحديثة التي توفرها إدارة أندية وادى دجلة تحت إشراف أفضل المدربين في مصر، متمنية حصد العديد من البطولات الفترة المقبلة لرفع اسم مصر عاليًا، وتحقيق المزيد من الإنجازات لأندية وادى دجلة.

 

في نفس السياق قالت روان العربي:"فخورة بدخولي قائمة أفضل 10 لاعبات اسكواش في العالم، بعدما سعيت جاهدةً الفترة الماضية للوصول لهذا الإنجاز من خلال التدريب المستمر، ومحاولة تحقيق نتائج إيجابية بالبطولات"، مضيفةً: "أشكر إدارة أندية وادى دجلة على دعمها للشباب لتطوير مستوانا والوصول لمنصات التتويج".

أندية وادي دجلة نادي وادي دجلة بطولة العالم روان العربي الرياضة

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