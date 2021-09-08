عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 برتوكولات تعاون بين كميت للتحكيم الدولي ومؤسسات محلية وإقليمية بحضور سرور وشوكت وابو العنين والنحاس

صدى البلد

 

شهد مركز كميت للتحكيم الدولي توقيع ثلاث بروتوكولات تعاون بين المركز برئاسة الدكتور فتحي سرور والمجلس الوطني للتدريب برئاسة الدكتور صفوت النحاس و الثاني مع مقر المركز بدولة السودان برئاسة السفير عبد الحميد البشرى والثالث مع التحالف الاستشاري الهندسي والمالي برئاسة عمرو كمال رئيس البنك العقاري سابقا .


حضر توقيع البروتوكولات المستشار محمد رضا شوكت نائب رئيس مجلس الأمناء والمستشار دكتور فتحي المصري نائب رئيس مجلس الأمناء و محمد ابو العينين نائب رئيس مجلس الأمناء لشؤون الاستثمار ودكتور ماجد الشربيني نائب رئيس مجلس الأمناء لشؤون البحوث والتدريب والدكتور جمال ابو ضيف نائب رئيس مجلس الأمناء لشؤون المكتب الفني والمستشار اشرف واصل نائب رئيس مجلس الأمناء للقيم ومدونة  السلوك  ومن مجلس إدارة المركز المستشار دكتور سمير جاويد نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار كمال خليفة عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمركز كميت والدكتور احمد حميده ومصطفى أشرف عيسي عضوى مجلس الإدارة ومحمد أشرف واصل واحمد الشربيني أعضاء تنفيذيين.

IMG-20210908-WA0124
IMG-20210908-WA0124
IMG-20210908-WA0125
IMG-20210908-WA0125
IMG-20210908-WA0127
IMG-20210908-WA0127
IMG-20210908-WA0126
IMG-20210908-WA0126
IMG-20210908-WA0128
IMG-20210908-WA0128

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يبحث مع مفوض الأونروا سبل دعم ومساندة اللاجئين الفلسطينيين| تفاصيل

المنشد محمد مسعود يقلد نصر الدين طوبار في ابتهال حين يهدي الصبح.. فيديو

محافظ البنك المركزي يلتقي سفراء مصر المنقولين للعمل رؤساء للبعثات بالخارج| صور

في يوم محو الأمية.. الأزهر يوجه رسالة لحكومات العالم والمنظمات الدولية

خالد قاسم لـ صدى البلد: إثابة المميزين بالمحليات في ملفي النظافة وإجراءات كورونا

البلوجر إيفون نبيل تستغيث : أرجوكم حد ينقذني حياتي بتنهار وخايفة من جوزي.. فيديو

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فينجادا السبب.. شوبير يكشف كواليس تعيين كيروش مديرا فنيا للمنتخب الأول

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

إنقاذ حلم المونديال.. 3 تحديات عاجلة أمام كيروش في تدريب منتخب مصر

3 شروط لإخلاء المستأجرين في قانون الإيجارات القديم.. تعرف عليها

صدى البلد يكشف حقيقة عودة حسن شحاتة لقيادة منتخب مصر

فينجادا موجود.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياد كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

ads

فيديو

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

فيديوجراف.. هروب الأسرى الفلسطينيين وإسرائيل تعاقب نزلاء سجن جلبوع بمنع الكانتين

الخسائر بالملايين.. ليلة رعب في عزبة الورد بسبب حريق الشرابية "فيديو"

مواقف وتصريحات.. فنانون أثاروا الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

ليلى موسي تكتب: درعا.. العودة إلى المربع الأول

إسلام عوض يكتب: الرئيس السيسي يدخل التاريخ من باب «الجمهورية الجديدة»

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ