الأهلي ينهي إجراءات التعاقد مع الأمريكي تومسون

أكد رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالاهلي أن المحترف الأمريكي مايكل تومسون وقع على عقود الانتقال إلى صفوف فريق «رجال سلة الأهلي» بشكل رسمي، وتم إنهاء إجراءات ضمه وقيده في قائمة الموسم الجديد.

وأوضح أن اللاعب وصل القاهرة تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية لـ«رجال سلة الأهلي» استعدادًا للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأشار رؤوف عبد القادر إلى أن التعاقد مع تومسون جاء في إطار تلبية طلبات الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لـ«رجال سلة الأهلي»، وفي إطار الحرص على تدعيم الفريق بالعناصر المميزة من أجل المنافسة بقوة على الفوز بالبطولات.

وأضاف رؤوف عبد القادر أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب يحرص دائمًا على دعم جميع الفرق بالعناصر المميزة، للمنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد نجح في ضم مروان سرحان قادمًا من صفوف نادي سموحة خلال الأيام الماضية، ضمن تدعيمات «رجال سلة الأهلي».

واستهل «رجال سلة الأهلي» مشواره في الموسم الجديد بالفوز على مصر للبترول في أول لقاءاته ببطولة منطقة القاهرة، ويجري التجهيز للمشاركة في البطولة العربية للأندية التي يسعى الفريق للحصول على لقبها.

وخاض فريق «رجال سلة الأهلي» تدريباته على فترتين خلال الأيام الماضية في ظل اهتمام الجهاز الفني بالارتقاء بالنواحي البدنية والفنية لدى اللاعبين والوصول بجميع العناصر إلى أعلى معدلات الجاهزية.