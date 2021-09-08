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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. المغرب يسجل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا

اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي

أفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل 3930 إصابة  جديدة بفيروس  كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 893462 حالة.

وبحسب التقرير اليومي للوضع الوبائي في البلاد؛ فقد أجرت الصحة الجزائرية  30566 من الفحوصات خلال المدة نفسها، فقد بلغ 8352143 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 72 وفاة ليصل العدد إلى 13296.

كما تم التأكد من 5459 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 840002.

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المغرب.. انتعاش مبيعات المشروبات الكحولية فى زمن كورونا

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المغرب يطلق حملة لتلقيح طلاب المدارس ضد كورونا

وأهابت  وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

المغرب وزارة الصحة فيروس كورونا اصابات كورونا وفيات كورونا كورونا المغرب

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