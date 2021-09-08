خلال 24 ساعة.. المغرب يسجل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا

أفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل 3930 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 893462 حالة.

وبحسب التقرير اليومي للوضع الوبائي في البلاد؛ فقد أجرت الصحة الجزائرية 30566 من الفحوصات خلال المدة نفسها، فقد بلغ 8352143 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 72 وفاة ليصل العدد إلى 13296.

كما تم التأكد من 5459 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 840002.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.