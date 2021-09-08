جامعة المنصورة: تطعيم 160 ألف طالب ضد فيروس كورونا

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الاربعاء خطة تطعيم الطلاب القدامى بالكليات المختلفة رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة ، والدكتورة سحر صدقى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأكد رئيس الجامعة أن الخطة تستهدف تطعيم 160 الف طالب من الطلاب القدامى ضد فيروس كورونا بعيادات الكليات بالجامعة، والبالغ عددها 18 كلية ويقوم الطلاب بمتابعة صفحات الكليات الرسمية على موقع الجامعة وشبكات التواصل الاجتماعي لمعرفة مواعيد التطعيم وتهدف الجامعة إلى تطعيم طلابها قبل بدء العام الدراسى وسيتم تطعيم أكثر من 30 ألف طالب من الطلاب الجدد أثناء اجراء الكشف الطبي كما تم البدء فى تطعيم الطلاب الوافدين والدراسين بالكليات المختلفة.

وأضاف أن جامعة المنصور بدأت يوم السبت الماضى 4 سبتمبر 2021 م فى تنفيذ خطة التطعيم ضد فيروس كورونا لتطعيم منتسبى الجامعة من مختلف القطاعات لتطعيم الطلاب القدامى والجدد بعد اعلان جداول التطعيم تحت اشراف الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، وعمداء الكليات التى تتم بها التطعيم ، وتنظيم الدكتورخالد المهدى مدير عام الادارة الطبية بالجامعة وتتم عملية التطعيم بمشاركة أعضاء اتحاد الطلاب بالكليات وطلاب من أجل مصر وفريق طلاب المحروسة

3fb7190e-d7f1-431a-a7bf-26d08e63380b

13ee3e90-6178-441c-b85c-505c604432e6

42a87208-4c03-4f26-9e54-c39a310a285e (1)

165ebb9f-6408-46a1-afad-f6360e4694e4

83365e1b-f71e-4895-aa9c-ea41ea5ada08