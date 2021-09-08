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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأوروبي لإعادة الإعمار: نستثمر ملياري يورو في مشروعات الطاقة الخضراء

البنك الأوروبي لإعادة
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

قال هاري بويد كارينتر مدير الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن دول العالم تصارع من أجل الوفاء بهدف الحفاظ على معدل ارتفاع درجات الحرارة دون درجة ونصف بحلول نهاية القرن الحالي، مضيفا "نحاول مساعدة البلدان في الاستثمار والحوار لتعديل السياسات، ونستثمر نحو ملياري يورو في تمويل القطاع الخاص لمشروعات الطاقة الخضراء، بهدف الوصول لصفر انبعاثات والاقتصاد الخالي من الكربون بحلول ٢٠٥٠، وهي ليست بعيدة".


وأضاف كارينتر -خلال مشاركته بالجلسة الرابعة من جلسات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي ٢٠٢١ بعنوان "التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة والنامية"- أن الولايات المتحدة عادت إلى اتفاق باريس، وهذا الأسبوع قال الرئيس الأمريكي جو بايدن "نحن في أزمة وعلينا ان نوقف تدهورها". 


وشدد على أهمية الاستثمار منذ الآن بشكل مفيد اقتصاديا، قائلا "قبل أن أتولى منصبي الحالي عملت على مشروعات كثيرة في مصر التي تعد محظوظة بشمسها ومناخها، ولذا يمكنها ودول أخرى أفريقية العمل على مصادر الطاقة المتجددة، ومن الممكن أن يبدأ استخدام السيارات الكهربائية من الآن. 


وتابع أنه لابد من تحديد سعر للكربون، فذلك لم يبدأ بعد في معظم الاقتصادات، قائلا "إذا بدأنا بأن نجعل لاستخدام الكربون سعرا سنؤثر على صنع القرارات ومن ثم بناء حلول، وهذه هي وصفة السياسات الأهم". 

الأوروبي لإعادة الإعمار البنك الاوروبي لاعادة الاعمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هاري بويد كارينتر مدير الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي

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