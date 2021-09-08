إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

واقعة جبر خاطر الفتاة منة الله هشام التى تعرضت لحادث دهس منعها من ممارسة حياتها الطبيعية أعاد الى الأذهان مواقف انسانية عديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي طوت معها أحزان المواطنين وربتت فوق كتفه وكفكفت دمعه و حفظت له كرامته و حقوقه الآدمية.

الأولوية دائما و أبدا للمواطن شعار الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى مقاليد حكم هذا البلد الذى كان يعانى قبل قدومه على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية و سرعان ما انقلبت الموازين و تحول هذا البلد بفضل جهود غير عادية وفي غضون بضع سنوات الى حالة من الرخاء و السلام و الأمان فى ظل مشروعات تستهدف المواطن و تأتيه حد بيته داخل القري و النجوع و المناطق الشعبية وغير المتطورة .

مهموم بالمواطن الى أبعد مدى، يخاطب دائما الجانب الانسانى و المعنوي و الحسي له ربما ظهر ذلك جليا فى مواقف عديدة بالصدفة و على هامش مناسبات رسمية او ردود فعل على حوادث تمس المواطن بصورة مباشرة.

كما أدعى اننى لست مطلعة على الأرقام بصورة دقيقة لكن حجم المشروعات التى تمت فى عهد الرئيس السيسي تشير الى سيطرة كبيرة على ملف العشوائيات و تحولات ملحوظة فى مجال تطوير القري و الملف الصحى للأمراض المتوارثة عبر عشرات السنين مثل فيروس سي بخلاف مشروعات أخرى تبحث عن رضا المواطن ومصلحته قبل أى شيء.

المواطن أصبح أخيرا فى دائرة الضوء، لا يخلو خطاب من توجيه نصيحة محبة أو رسالة قوية ومباشرة من أب يستظل به ابناء الوطن ليشملهم بالأمان والحنان و الحكمة.

فى الحقيقة هذا الوطن محظوظ بالسيسي و ربما يحتاج بلدنا أكثر من ذلك فى المستقبل لكن في رأيي المتواضع أنه فى ظل قيادة رشيدة تبذل كل ما فى وسعها للنهوض بالوطن لابد لهذا الحلم أن يتحقق،و سيكون مردود ذلك عظيما وعلى الشعب العظيم أن يحلم بعد أن يعمل ويجتهد .