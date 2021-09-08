أحمد موسى يكشف تفاصيل لقاء محافظ البنك المركزي مع سفراء مصر بالخارج

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محافظ البنك المركزي عقد لقاء مع سفراء مصر المنقولين للعمل رؤساء لبعثاتنا التمثيلية بالخارج، وتحدث عن التنسيق مع البنك المركزي لدعم دور السفارات المصرية والقنصليات لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "محافظ البنك المركزي تحدث عن التطورات التي تشهدها مصر اقتصاديا، والإشادات الدولية من المؤسسات المالية والتمويلية العالمية بالاقتصاد المصري".

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وتابع الإعلامي أحمد موسى: "شرح طارق عامر الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي قامت بها الدولة ومنها ضبط النفقات ومعالجة الاختلال في سعر الصرف وتطوير آليات سوق الصادرات بما ساعد الاقتصادات على مواجهة تحديات كورونا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: “استعرض محافظ البنك المركزي اهتمام الدولة لاقامة شراكات مع المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار العالمية، كما أكد استعداد البنك المركزي دعم جهود وزارة الخارجية في الترويج لجذب الاستثمارات المباشرة إلى مصر وكذلك فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية”.



ولفت الإعلامي أحمد موسى: "تم الاتفاق على إنشاء آلية متابعة لتنفيذ ما تم مناقشته خلال الاجتماع خاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والترويج للمقومات التي يمتلكها الاقتصاد المصري كأحد أهم الأسواق الناشئة.

