تدريبات بدنية متنوعة للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في السوبر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل، في بداية فقرات المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، فقرات بدنية متنوعة للاعبين في بداية المران، وذلك ضمن فترة الإعداد التي يخوضها الأهلي استعدادًا لاستئناف مسابقة كأس مصر وبطولة السوبر المصري.

واستأنف الفريق الأول تدريباته مساء اليوم الأربعاء، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وبدأ الأهلي استعداداته اليوم للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب، في تمام الساعة السابعة مساء، كما يستعد الفريق لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، بتحديد موعد مباراة كأس السوبر المصري لموسم 2019 / 2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وذكر الأهلي أن الخطاب كشف أيضا عن لائحة المباراة، والتي تفيد بأنه حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، تستمر المواجهة لوقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين. وحال انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل، يحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية لتحديد الفريق الفائز باللقب.

وشدد الخطاب على ارتداء الأهلي بطل الدوري في موسم 2019 / 2020 زيه الأصلي على أن يرتدي طلائع الجيش، وصيف بطل كأس مصر لموسم 2019 / 2020، زيه الاحتياطي.

وتلقى الأهلي خطابا من الاتحاد بمواعيد المباريات المتبقية للفريق في بطولة كأس مصر لموسم 2020 / 2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 على ملعب استاد الاسكندرية.

وأوضح اتحاد الكرة أن الأهلي حال تخطيه مباراة إنبي، سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الثمانية يوم 29 من نفس الشهر على ملعب استاد السويس الجديد.

وحال تخطي الأهلي دور الثمانية، سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم الثالث من أكتوبر المقبل أمام بتروجيت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة على إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر يوم 19 أكتوبر على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.