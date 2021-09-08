وزراة البترول تكشف كواليس مشروع الغاز العربي

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مشروع الغاز العربي يبدأ من العقبة بالأردن وسينتهي داخل الأراضي السورية كما هو مقرر، متابعا: العمل في ذلك المشروع توقف منذ أكثر من 10 سنوات.



وأضاف حمدي عبد العزيز خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الوفد الفني الخاص بالمشروع سيقوم بفحص الخطوط، والعقود الموقعة خلال الفترة القادمة، متابعا: المشروع سيضع احتياجات لبنان في الحسبان وسيم العمل عليها.





وفي نفس السياق: توقع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، ريمون غجر، البدء بتوريد الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا خلال الفترة من 6 إلى 8 أسابيع.

مصر تدعم أشقاءها العرب.. مد لبنان بالغاز المصري عبر سوريا والأردن.. البترول: تكليفات واضحة من الرئيس السيسي بسرعة الدعم

وزير البترول: تكليفات واضحة من الرئيس السيسي بسرعة دعم الأشقاء في لبنان



وذكر غجر لـ "المملكة" الاردنية الأربعاء، إن "الاجتماع الذي عقد في وزارة الطاقة بعمّان، أعاد إحياء اتفاقية وقعت عام 2009 بين مصر والأردن وسوريا ولبنان لاستجرار الغاز المصري عبر الأردن وسوريا".

وبين غجر أنه جرى عقد اجتماع مع البنك الدولي ليكون مواكبا لهذا الموضوع من الناحية المالية والتعاقدية بين كل الدول"، موضحا أن "البنك الدولي سيساعد لبنان في ضمان قدرته على الالتزام بالدفع مقابل الغاز المستورد من مصر".



وقال الوزير أن الفرق الفنية أوضحت أنها ستنتهي من أعمالها خلال 3 أسابيع، حيث ستحدد إذا كان هناك ضرورة لاستثمارات إضافية في خط الغاز أو محطات الضخ، وفي نفس الوقت سنعمل على المواضيع الإدارية والتعاقدية بين الدول وتأمين غطاء تمويلي من البنك الدولي وتسديد الفواتير من قبل لبنان إلى مصر والعبور من خلال الأردن وسوريا".