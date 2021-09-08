بيرسي تاو وكريم فؤاد وحسام حسن ينتظمون في مران الأهلي

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المنضمون حديثًا إلى صفوف الفريق والعائدون من الإعارة في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت مساء اليوم "الأربعاء" على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك في التدريبات الجماعية كل من: كريم فؤاد وحسام حسن وبيرسي تاو المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق والثنائي عمار حمدي وأحمد عبد القادر العائدين من الإعارة.

وحرص لاعبو الأهلي على استقبال زملائهم الجدد في صفوف الفريق والترحيب بهم قبل انطلاق المران.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين لمدة نصف ساعة، أعقبه محاضرة نظرية لمدة ١٥ دقيقة وذلك قبل خوض الفقرات التدريبية.

وبعد ذلك قاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق فقرات بدنية متنوعة للاعبين، وذلك ضمن بداية فترة الإعداد التي يخوضها الأهلي استعدادًا لاستئناف مسابقة كأس مصر وبطولة السوبر المصري.

وبدأ الأهلي استعداداته اليوم للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

ويستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، بتحديد موعد مباراة كأس السوبر المصري لموسم 2019 / 2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وذكر الأهلي أن الخطاب كشف أيضا عن لائحة المباراة، والتي تفيد بأنه حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، تستمر المواجهة لوقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين. وحال انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل، يحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية لتحديد الفريق الفائز باللقب.

وشدد الخطاب على ارتداء الأهلي بطل الدوري في موسم 2019 / 2020 زيه الأصلي على أن يرتدي طلائع الجيش، وصيف بطل كأس مصر لموسم 2019 / 2020، زيه الاحتياطي.

كما تلقى الأهلي خطابا من الاتحاد بمواعيد المباريات المتبقية للفريق في بطولة كأس مصر لموسم 2020 / 2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 على ملعب استاد الاسكندرية.

كما أوضح اتحاد الكرة أن الأهلي حال تخطيه مباراة إنبي، سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الثمانية يوم 29 من نفس الشهر على ملعب استاد السويس الجديد.

وحال تخطي الأهلي دور الثمانية، سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم الثالث من أكتوبر المقبل أمام بتروجيت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة على إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر يوم 19 أكتوبر على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.