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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو رياضة النواب:سنحاسب اتحاد الكرة حال خروج مصر من تصفيات كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر

قال النائب درويش مرعي، عضو لجنة الرياضة بمجلس النواب، إن أزمة منتخب مصر لم تكن مدرب فقط على الرغم من سوء أداء الفريق تحت قيادة المدرب حسام البدري، إلا أنه لم يتم إعداد المنتخب جيدا قبل تصفيات كأس العالم، كما لم يتم الاهتمام   بإقامة مباريات ودية لتحقيق التجانس بين اللاعبين وتأهيلهم فنيا وبدنيا قبل المباريات الرسمية خاصة في ظل وجود العديد من المحترفين ووجود لاعبين من فرق مختلفة داخل المنتخب.

 

وأضاف مرعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اتحاد الكرة يتحمل مسئولية سوء أداء المنتخب، لكونه اهتم ببطولة الدوري المصري على حساب المنتخب الذي يمثل مصر، مشيرا إلى أن تعيين مدير فني أجنبي خلفا للبدري قرار “متخبط” من قبل الاتحاد المصري، خاصة في ظل وجود العديد من الأسماء المصرية الكبيرة المرشحة لتدريب المنتخب وعلى رأسهم الكابتن حسام حسن.

 

وتابع النائب، أن قرار تعيين مدرب أجنبي جاء مخالف لتعهد اتحاد الكرة المصري، الذي أكد أنه سيتم الاعتماد على مدربين مصريين لقيادة المنتخب خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الاتحاد تسرع في قراره بتعيين البرتغالي كارلوس كيروش كما لم يدرس القرار جيدا ويشارك خطته مع النواب.

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وشدد عضو رياضة النواب، على أنه في حالة خروج مصر من تصفيات كأس العالم سيمارس البرلمان دوره الرقابة وسيقوم بمحاسبة اتحاد الكرة على إخفاقه في تأهل مصر لكأس العالم.

 

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفا لحسام البدري، المدير الفني المقال.

 

وأقال الاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، على أن يتم تعيين الجهاز الجديد في غضون 48 ساعة.

 

وجاءت إقالة «البدري» بعد أقل من 24 ساعة على التعادل مع الجابون بنتيجة 1-1، على ملعب فرانسيفيل، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

 

وأكد بيان الاتحاد المصري على أن كيروش سيعاونه كل من ضياء السيد كمدرب عام، ومحمد شوقي كمدرب مساعد، بالإضافة إلى عصام الحضري كمدرب لحراس المرمى.

اتحاد الكرة الدوري المصري حسام حسن مجلس النواب منتخب مصر

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