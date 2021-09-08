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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الطاقة اللبناني يكشف دور مصر في دعم بلاده بالغاز الطبيعي ..فيديو

توصيل الغاز إلي لبنان
توصيل الغاز إلي لبنان

توجه  الدكتور ريمون غجر وزير الطاقة اللبناني  بالشكر إلى جميع الأشقاء العرب  ، مؤكدا أن خط توصيل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان نعمل عليه منذ عام 2009 مشيرا إلى أن لبنان الآن في حاجة ماسة إلى الغاز الطبيعي .


وأضاف ريمون غجر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع علي قناة " تن " ، أن جميع الدول أبدت مساعدتها من أجل إيصال الغاز المصري إلى لبنان ، لافتا إلي أن مصر وسوريا سيعملان علي إيصال الغاز لنا  بسبب إمكانياتهم العالية ومعداتهم الضخمة  في مجال الطاقة ، مؤكدا أن  خط الغاز الطبيعي الذى سيتم توصيله من سوريا يصل طوله إلي 40 كيلومترا .

 


وأوضح ريمون غجر ، أن لبنان بحاجة إلي 300 مليون متر مكعب من الغاز المصري شهريا مؤكدا أن لبنان ستقوم بالدفع في الوقت المناسب ثمن هذا الغاز، وتم الاستعانة بالبنك الدولي لضمان قدرة لبنان على الالتزام بالدفع مقابل الغاز المستورد من مصر.

 

وتابع :أن  لبنان يمكنها الاستفادة من الغاز الطبيعي المصري خلال 8 أو 9 أسابيع.

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