محو الأمية الرقمية والبنكية والمصرفية.. رئيس الهيئة يوضح

قال عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إن مفهوم محو الأمية جزء من تعليم الكبار، متابعا: تعليم الكبار يضم أكثر من محور، ومحو الأمية أحد تلك المحاور.



وأضاف "عاشور عمري" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك عددا كبيرا من الوطن العربي يجهلون القراءة والكتابة، متابعا: مع توجيهات القيادة السياسية قررنا ربط تعليم الكبار ومحو الأمية بـ خصائص أخرى أمثال محو الأمية الرقمية والبنكية والمصرفية وغيرها.



وأشار إلى أن تمكين المواطن المصري وتنميته هو الهدف الأساسي للمؤسسات والدولة المصرية، مسترسلا: الجهل أحد أسباب الفقر ولهذا نعمل على خلق مجتمع خالي من الجهل.



وأوضح أن أزمة فيروس كورونا تسببت في غلق أكثر من 70 ألف فصل بمحو الأمية، متابعا: كورونا كانت بمثابة كارثة لـ محو الأمية لعدم توفير البديل التكنولوجي.



وفيما يخص جائزة اليونيسكو لـ محو الامية، أشار إلى أن مصر استطاعت تحقيقها خلال أزمة كورونا، عن طريق تطوير المناهج الورقية إلى فيديوهات إلكترونية عن طريق الوسائل التكنولوجية البسيطة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة تطوير وتعليم تكنولوجي.



ولفت إلى أن نسبة الأمية في مصر تصل إلى 19 % من إجمالي السكان، مسترسلا: استطعنا محو أمية 123 ألف شخص خلال عام واحد بواسطة شباب الجامعات.

