سيد عبد الحفيظ: أطالب الزمالك بعدم تصدير المظلومية بعد كل مباراة

قال الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، إن نادي الزمالك لا يريد الاعتراف بأن الأهلي أفضل فريق في مصر وأفريقيا، مطالبا نادي الزمالك بعدم تصدير المظلومية بعد كل مباراة.

وأكد الكابتن سيد عبدالحفيظ ، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن سلب لقب نادي القرن من الأهلي ينعكس على الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الفريق المنافس يزرع في نفوس الأجيال القادمة أن لقب نادي القرن حقه على غير الحقيقة.

وتابع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أنه كان هناك ضغوط على الفريق الكروي خلال الموسم الحالي، متابعا أن النادي الأهلي تعرض لبعض الأخطاء التحكيمية غير العادلة.

كشف الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أسباب خسارة النادي الأهلي لبطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي .



وقال سيد عبد الحفيظ في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الموسم الماضي كان طويلا ودخلنا 7 بطولات خدنا 6 وخسرنا بطولة واحدة ".

وتابع سيد عبد الحفيظ :" اقدر شعور الجمهور بفقدان بطولة الدوري الممتاز الـ 43 وهذه البطولة نحن معتادين على الحصول عليها ".

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وأكمل سيد عبد الحفيظ :" من الممكن ان يكون هناك أشياء غلطنا فيها وركزنا بشكل كبير في بطولة أفريقيا وكانت أولويتنا متجهة نحو بطولة افريقيا وأكيد انا أخفقت في بعض الأوقات والتحضيرات خلال الموسم وأكيد كان هناك خطأ فني ".

ولفت سيد عبد الحفيظ :" تعرضنا لضغط كبير في المباريات في الموسم الماضي وضغط لاعبي النادي الأهلي ظهر في إجهاد لاعبي منتخب مصر ".